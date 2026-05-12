Про це повідомляє Defence Blog.

У якому стані російські борти?

Дані аналітичного ресурсу AviVector, який відстежує переміщення авіації за відкритими джерелами, свідчать, що лише 7 Ту-160М із 18 постійно беруть участь у бойових вильотах, злітаючи з авіабази "Українка" на Далекому Сході.

Довідково. Ту-160 – це надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, призначений для завдання ударів на міжконтинентальні відстані. Відповідний літак був розроблений ще за часів СРСР.

Також вони вилітають з авіабази "Енгельс-2", яка є основним пунктом, де бомбардувальники споряджають ракетами перед ударами по Україні. Ця база неодноразово зазнавала атак українських безпілотників з 2022 року.

Ще орієнтовно від 7 до 9 вищезгаданих бортів регулярно перебувають у майстернях Казанського авіаційного виробничого обладнання. Відомо, що там літаки проходять модернізацію, ремонт або ж є на різних етапах добудови.

Як модернізовують літаки?

Нещодавно оприлюднені супутникові кадри свідчать, що стратегічний бомбардувальник Ту-160 з бортовим номер 8-04 "Дейнекін" завершив модернізацію до версії Ту-160М, загалом роботи тривали близько 5 років.

Наразі підтверджено існування щонайменше 6 модернізованих Ту-160 М і 3 нових літаків версії Ту-160М2. Про намір відновити серійне виробництво цих бомбардувальників Росія заявила ще в середині 2010-х років.

Будівництво нового виробничого корпусу на Казанському авіаційному заводі розпочалося у 2020 році. За оцінками експертів, повноцінно він міг запрацювати лише на початку 2026 року, але темпи випуску поки невідомі.



Супутникові кадри бомбардувальників на Борисоглібському аеродромі / Defence Blog

Defence Blog констатує, що літаки одночасно виконують бойові завдання, проходять модернізацію та поповнюються. Це свідчить про навантаження на Казанський авіазавод, який фактично поєднує виробництво і ремонт.

Але точно невідомо, чи завершення модернізації літака "Дейнекін" свідчить про пришвидшення програми, чи лише відображає реальний темп робіт. Достеменно буде відомо після появи наступних модернізованих бортів.

Яких втрат зазнає російська авіація?

Нещодавно на військовому аеродромі "Шагол" у Челябінську, розташованому за 1,7 тисячі кілометрів від державного кордону, атакували щонайменше 4 російські винищувачі, зокрема йдеться про два Су-57 та один Су-34.

Раніше атакували гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 на злітно-посадковому майданчику у Воронезькій області під час їхньої заправки та огляду. Об'єкт розташований на глибині понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

На початку квітня 20-річний російський контрактник підпалив військову техніку у російському Мурманську. Зокрема ідеться про літак і три всюдиходи. Внаслідок цього було завдано збитків на 2,5 мільйона рублів.