Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.

Чому росіянин у Мурманську спалив літак та всюдиходи?

У Північному флотському військовому суді зазначили, що у травні 2025 року росіянину зателефонували шахраї, яким він переказав 350 тисяч рублів. Після цього невідомі повідомили, що він є спонсором тероризму, оскільки гроші були нібито переведені на рахунки українських формувань. Для запобігання негативним наслідкам шахраї запропонували йому підпалити військову техніку.

14 травня 2025 року військовий розлив горючу суміш у люки трьох броньованих всюдиходів та підпалив один із них. Наступного дня він пробрався на військовий аеродром, де підпалив літак, а потім утік.

Внаслідок збитків Міноборони оцінили у понад 2,5 мільйона рублів.

Російського контрактника визнали винним у тероризмі та засудили до 15 років позбавлення волі з відбуванням перших 4 років у в'язниці, а частини терміну, що залишилася, – у виправній колонії суворого режиму.

Суд узяв до уваги молодий вік підсудного, «усвідомлення ним своєї провини та каяття у скоєному, співробітництво зі слідством, часткову оплату вартості пошкодженого майна, позитивні характеристики за місцем проживання, навчання та проходження військової служби», але також той факт, що він скоїв злочин у період мобілізації.

