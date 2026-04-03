Про це проінформували в міноборони Росії.
Що відомо про аварію за участі Су-30?
Інцидент стався у п'ятницю, 3 квітня, близько 11:00 за московським часом. Російське міноборони повідомило, що літак Су-30 зазнав аварії під час планового навчально-тренувального польоту над територією тимчасово окупованого Криму.
Водночас у відомстві уточнили, що під час польоту літак не мав на борту боєкомплекту.
Екіпаж літака нібито катапультувався та евакуйований наземною пошуково-рятувальною командою.
Загрози життю льотчиків немає,
– кажуть у міністерстві.
Нещодавно розбився російський Ан-26
31 березня над тимчасово окупованим Кримом розбився російський військово-транспортний літак Ан-26, призначений для перевезення вантажу, десанту та евакуації поранених. Він здійснював плановий переліт.
На борту перебувало 29 пасажирів – усі вони загинули під час катастрофи.
Серед загиблих пасажирів був російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко та 6 офіцерів штабу Північного флоту.