Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що окрім літаків, росіяни також позбулися літакового типу важких дронів "Оріон", які є аналогом американського MQ-9 Reaper. "Оріон" може запускати ракети "повітря – земля", виконувати певні завдання розвідки, аеророзвідки, фотозйомки і є небезпечною машиною, яку доволі довго відстежувала українська розвідка.

Чому російські льотчики все частіше припускаються помилок?

Світан зазначив, що Росія втратила за кілька днів вісім бортів – Су-30, Ан-26, Су-34, Ан-72 та чотири "Оріони". Причому переважно – в окупованому Криму. Також причиною частини аварій були не технічні несправності, а помилка техніки пілотування, а решти – безпосередній вплив українських засобів ураження.

"На п'ятий рік інтенсивних боїв льотний склад втомлюється. Льотчики перебувають у такій саме стресовій ситуації та отримують приблизно таке саме психологічне навантаження, як і штурмовики під час виконанні бойових завдань", – пояснив він.

Варто знати. Бійці 59-ї окремої штурмової бригади "Степові хижаки" у короткий проміжок часу ліквідували російські гелікоптери Мі-8 та Ка-52, використавши FPV-дрони. Як повідомили у бригаді, росіяни після цієї втрати перестали застосовувати свою авіацію там, де вони літали раніше. Наразі ворог аналізує, де він припустився помилки.

Льотний склад постійно перебуває у напруженні і в цілому не має часу на відпочинок, а він має бути регулярним. Тому, на думку військового експерта, останній літакопад пов'язаний, зокрема, і з тим, що льотчики достатньо втомилися за час війни.

Далі буде гірше, тому що відновлення льотного складу відбувається дуже важко. А якість його поповнення сьогодні зовсім не та, яка була навіть 10 років тому,
– підкреслив Роман Світан.

Полковник запасу наголосив, що нові російські пілоти, які випускаються з льотних училищ, не можуть і не хочуть літати. Вони не рвуться на театр воєнних дій. Тому проблема щодо російського льотного складу найближчим часом буде лише посилюватися.

Що відомо про втрати, які зазнала російська авіація?

  • Російський винищувач Су-30 зазнав катастрофи у Криму неподалік від аеродрому "Саки" у Новофедорівці. Літак впав на приватний будинок у селі Геройське Сакського району через те, що загорівся його двигун. Екіпаж, який намагався загасити двигун, евакуювався.

  • Раніше, 31 березня, у Криму сталася авіатроща з літаком Ан-26, на борту якого перебувало семеро членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули. Серед них – російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко та шестеро офіцерів штабу Північного флоту, які його супроводжували. Літак розбився поблизу села Куйбишеве Бахчисарайського району через "технічні несправності".

  • Також 31 березня під час, імовірно, протидії українським дронам, розбився російський винищувач Су-34. Відомо, що пілот літака загинув.

  • Крім того, 2 квітня у Криму, на аеродромі Кіровське поблизу Красносільського, українські сили уразили склад із російськими дронами "Оріон" і літак Ан-72П, а також РЛС П-37 "Меч", яка забезпечувала наведення ворожої авіації. Силам оборони вдалося ліквідувати чотири "Оріони", ціна кожного з яких – п'ять мільйонів доларів. Під ударом опинився і літак морського патрулювання Ан-72П, який здатний стежити за прибережною зоною.