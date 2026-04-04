У ВМС України не підтверджують свою причетність до інцидентів із російськими літаками в окупованому Криму. Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Укрінформу заявив, що це могли бути або справді аварії, або наслідки роботи ворожих систем.

Чому розбилися російські Ан-26 та Су-30 у Криму?

Так, речник ВМС зазначив, що аварія Ан-26, наймовірніше, була нещасним випадком.

Військовий пояснив, що в Криму активно працюють російські системи ППО та засоби РЕБ. Тому, за його словами, не можна виключати, що літак зазнати аварії через глушіння сигналів GPS або помилки у роботі російської протиповітряної оборони.

За словами Плетенчука, дані з окупованої території перевіряються довго, тому що отримати точну інформацію звідти складно.

Щодо Су-30, у ВМС також заперечують свою участь у події. Там вважають, що найімовірніше сталася технічна аварія, пов'язана з інтенсивною експлуатацією літака або складними умовами польотів.

Речник додав, що постійне використання російської авіації в Азово-Чорноморському регіоні призводить до зношення техніки та втоми екіпажів, що підвищує ризик аварій.

Що відомо про аварії Ан-26 та Су-30?