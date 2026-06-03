Відповідну заяву глава американської дипломатії зробив під час слухань у Сенаті. Про це пише Reuters.

Дивіться також Завершення війни до зими: що для цього потрібно та чи готовий на це Путін

Що відомо про допомогу від США?

Рубіо повідомив, що Вашингтон готується найближчим часом оголосити рішення щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні.

Під час виступу він зазначив, що новини щодо цього фінансування можуть з'явитися "досить скоро". Деталей майбутнього рішення посадовець поки що не розкрив.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За інформацією Reuters, йдеться про 400 мільйонів доларів, які американський Конгрес раніше погодив для підтримки України у війні проти російської агресії.

Водночас виділені кошти залишаються заблокованими на рівні Міністерства оборони США, через що їх фактичне спрямування на потреби України досі не відбулося. Причини затримки офіційно не уточнювалися.