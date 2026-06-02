Зокрема, нині, на його думку, Україні разом із партнерами слід віднайти найбільш ідеальний формат розмови з Кремлем. Спеціально для 24 Каналу політичні експерти й аналітики розібрали тему відновлення мирних перемовин із Росією, коли вони стануть можливими та чи призведуть до завершення війни.

Що може вивести перемовини з глухого кута?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів, що навколо теми перемовин зараз немає єдності ні в Європі, ні в США, ні в України. Зараз 3 суб'єкти перемовного процесу не можуть напрацювати єдину позицію. Тому за нинішніх обставин перемовини не можливі. Утім Європа чітко каже, що угода без неї підписана не буде.

Перемовини мають відновитись до зими, бо зима для України буде дуже важкою. Тому в перемовинах потрібен інший посередник – Китай або Туреччина. Це реально. Перемовні позиції може змінити ситуація на полі бою, звісно, якщо ми будемо підсилені з боку Європи в питанні далекобійних систем. Наприклад, Storm Shadow і "Фламінго", бо є інформація, що Україні не продають запчастини для ракет "Фламінго",

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він продовжив, що наразі відновлення перемовин залежить від того, коли Україна та Європа, яка пов'язала Україну вже до себе, але виходячи зі своїх цинічних позицій, з одного боку, й Україна та Росія з іншого боку напрацюють перемовні треки. Посередниками цих перемовин дійсно можуть бути Туреччина, США, які практично не надають допомоги Україні, та Китай.

Чи готовий Путін закінчувати війну?

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зауважив, що не бачить ознак того, що Путін готовий завершувати війну. Він продовжує розповідати своїм генералам, що ситуація в Україні переходить зі складної в катастрофічну. Схоже, він живе в іншій реальності. Він сповнений рішучості та впевненості продовжувати війну.

"Щоб нарешті ось це обмежене путінське оточення почало йому доносити правдиві дані. За останній місяць втрати Росії на фронті – 33 тисячі ліквідованих. За таких втрат будь-яка країна, скільки б мільйонів людей там не було, страждала б. Це колосальні показники, подекуди вдвічі більші, ніж те, що було в цей період минулого року", – наголосив політолог.

За його словами, треба ще трохи часу, щоб ці втрати почали серйозно відображатись на оточенні Путіна. Тоді не комунікувати їх із Путіним буде неможливо, бо інакше завалиться система. Чим довше вони не говоритимуть про прірву, в яку заходить їхня країна, тим глибше вони себе закопають. Україна ж має демонструвати відкритість до дипломатії, бо якими б сприятливими не були показники, треба кінець війни.

Як розуміти заяву Зеленського про "перемовини до зими"?

Політолог Володимир Фесенко висловив думку, що заява Зеленського про відновлення перемовин до зими це завдання для українських дипломатів. Це свідчення того, що Україна не відмовляється від дипломатичного треку. Росіяни почали просувати думку й в Україні, й поза межами України про те, що це українська влада не хоче завершувати війну, й вона в інтересах Зеленського.

Це не відповідає дійсності. Зеленський розуміє, що не може бути нескінченної війни. Ця війна забирає в нас дуже багато ресурсів, які потрібні нам для розвитку. Не кажучи вже про те, що вона забирає життя наших людей. Тому треба шукати всі шляхи для завершення війни, але не так, щоб це суперечило інтересам України,

– підкреслив політолог.

Він додав, що зараз у Росії все більше проблем. Це відчувають й у самій Росії. Достатньо подивитись їхні пабліки, їхні соцмережі, де тільки й обговорюють проблеми, зокрема, й на полі бою. Крім того, американці трохи охолонули в утіленні того плану, який називають "планом Анкориджа", де йшлось про те, що війну можна завершити шляхом поступок України, виведенням українських військ із Донбасу.

Перемовини між Україною та Росією: останні заяви

Володимир Зеленський назвав ідеальний формат мирних перемовин із Кремлем. Він хоче бачити за столом і Європу, й США.

На Банковій також припускають, що на Заході спробують "вгамувати" війну в Україні до листопада 2026 року. Тоді в США відбудуться вибори.

У Росії все частіше почали говорити про мирну угоду з Україною. Кремль намагається врятувати свою економіку.