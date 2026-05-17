Війна Росії проти України входить у новий етап: Київ дедалі активніше перехоплює ініціативу, а в Кремлі змінюють риторику щодо переговорів і самого Володимира Зеленського. Тим часом у світі все частіше говорять про можливі сценарії завершення війни та перспективи відносин між Україною і США.

Професор американістики Скотт Лукас в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розібрав, як Україні вдалося змінити хід подій, як Кремль показав свій ганебний провал на увесь світ і на яких позиціях тепер будуть сторони переговорів.

Цікаво Буданов розповів, яким уявляє шлях до завершення війни в Україні

Як Україна виборола ініціативу у війні?

Володимир Зеленський фактично дозволив Росії провести парад на 9 травня. Сторони також домовилися про триденне перемир'я, а посередником у цьому питанні виступив Дональд Трамп. Чи не вважаєте ви, що це можна назвати переломним моментом у війні, адже Путіну довелося принижуватися, щоб провести свій парад?

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Потрібно відкинути зайвий шум, аби побачити реальність. На параді Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення і це викликало великий ажіотаж в ЗМІ. Але послухавши його виступ, мені стало очевидним, що все було не так, як Росія хотіла показати.

Не було такого, щоб Путін сказав, що все майже завершено через припинення вогню чи перемогу. Ця фраза прозвучала у кінці його 45-хвилинного виступу, тобто це не був ключовий момент, довкола якого будувалась промова. Це було ніби зауваження мимохідь, загальне висловлювання, яке можна трактувати по-різному.

Багато росіян втомилися від вторгнення і хотіли, щоб усе це закінчилося. Тому логічно, що Путін каже, що скоро все закінчиться. Можливо, так справді буде, а, можливо, й ні. Але в будь-якому випадку Путін продовжить говорити це своєму народу.

Кремлівські чиновники подали це так, що коли Путін сказав, що війна скоро закінчиться, це не означає, що вони підуть на компроміс. Він нібито мав на увазі, що американці натиснуть на Україну, щоб вона здалась.

І це цікаво, бо ми перебуваємо у моменті, коли переговори між Україною, Росією та США зайшли у глухий кут. Але чомусь російська сторона стверджує, що зможе добитися від Вашингтону тиску на Київ на своїх умовах.

Це набагато важливіший висновок, бо він показує, як поводяться росіяни.

Немає жодних ознак, що вони погодяться на довгострокове перемир'я. Потрібно відкласти думку про те, що Путін планує вийти з війни найближчим часом.

Тепер про український бік медалі. Напередодні 9 травня Кремль, боячись, що Україна може атакувати парад, запропонував перемир'я. Але, за словами президента Зеленського, про це так і не просили безпосередньо Київ. Росіяни просто хотіли вкинути цю інформацію на широкий загал.

Зрештою, Зеленський відповів, що згоден на перемир'я, однак воно почнеться з 6 травня. Звісно, росіяни не зберігали режиму тиші. За наступні кілька днів вони провели тисячі атак. До певної міри йшло дипломатичне фехтування.

Повне інтерв'ю зі Скоттом Лукасом: дивитись

За день до параду перемоги Дональд Трамп написав, що поговорив із Зеленським, а потім і з Путіним, і їм вдалося домовитися про триденне перемир'я. Тобто вийшло так, що Трамп попросив Зеленського зберігати режим тиші на вихідні, і той погодився.

Тепер прихильники Трампа заявляють, що, мовляв, він може змусити Зеленського зробити все, що завгодно. Але це зовсім не так.

Зеленський насправді мав "карти" на руках. Українські військові могли завдати ударів по Росії, чи по Красній площі, чи по будь-якому іншому місцю. Вони могли атакувати на 9 травня, але обрали цього не робити.

Іншими словами, Україна тепер має ініціативу у своїх атаках на Росію. Вона може обирати, чи завдавати ударів по ключових об'єктах у Росії, чи ні. Мовиться про НПЗ, порти, нафтохімічні заводи, машинобудівельні підприємства чи навіть будівлі у самому центрі Москви.

Якщо підсумувати, цей конфлікт не закінчиться найближчим часом. Володимир Путін намагатиметься й далі захопити Україну. Але він не лише не досягнув успіхів, бо тепер на деяких ділянках Росії доводиться переходити в оборону. Росіяни радше обороняються, ніж наступають.



Путін на параді 2026 / Фото: скріншот із трансляції

Чого злякався Кремль?

Чи думаєте ви, що Путін просив Трампа, щоб той змусив Зеленського погодитися на триденне перемир'я?

Ні, я так не думаю. Наскільки мені відомо, Путін напряму не дзвонив до Трампа. Ми не знаємо точно, чи зверталися російські чиновники до Трампа з проханням, щоб Трамп подзвонив Зеленському. Але саме так могло б і відбутися.

Пригадайте спецпосланців Трампа – забудовник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Представник Кремля, наприклад Юрій Ушаков або Кирило Дмитрієв, який має реальний вплив на Віткоффа, могли донести це повідомлення до американців. Хоч не можна виключати, що Трамп зробив це (подзвонив Зеленському, – 24 Канал) з власної ініціативи.

Дивіться також Парад Путіна 9 травня показав, що Україна переламує хід війни, – WSJ

Хай там як, а Кремль у цьому не зізнається. Але це показало, що вони вразливі. Вони не могли провести парад без якогось повідомлення Зеленському, мовляв: "Навіть не думай атакувати".

Додамо, що на парад 9 травня в Москві цього року прибули президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а також представники Малайзії, Лаосу, невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Крім того, участь у заході взяли солдати КНДР. Парад пройшов без звичної військової техніки – на Красній площі були лише піші колони, кабріолети та авіаційний проліт.

Але ще до цього були ознаки того, що Кремль стурбований і навіть наляканий. Це стало зрозуміло, коли вони обмежили проведення параду. Жодної військової техніки, авіації. Цьогоріч парад тривав 45 хвилин, минулого – 1,5 години. Там було всього кілька іноземних лідерів разом з Путіним.

Це був не парад перемоги, якщо оцінювати його в контексті війни в Україні. Так, це не назвеш "днем поразки", але й до тріумфу на Красній площі було далеко.

Думаю, зрештою, Зеленський і Україна могли б сказати, що крім того, що вони мають успіхи на фронті, також отримали й політичну вигоду. У них був власний міні "день перемоги".

Чи змінилось ставлення Путіна до Зеленського?

Крім того, Володимир Путін, здається, вперше звернувся до президента Володимира Зеленського, назвавши його "паном Зеленським". Раніше у бік Зеленського від Путіна сипалися лише образи. Чи відчуваються зараз певні зміни в позиції Путіна щодо Зеленського?

Ні. Путін назвав його "паном Зеленським", але не "президентом Зеленським". Зрозуміло, що це означає. Якщо Путін має справжній намір мати справу із Зеленським як з рівним, то він погодиться на особисту зустріч з ним за межами Росії. Це було б серйозним сигналом.

Треба розуміти, що у промові Путіна були й усілякі інші алюзії, цілком очікувані для 9 травня на кшталт: "Ми перемогли нацистів у 1945 році, ми переможемо нацистів і в Україні". Знову ж – це образи в бік України.

Цікаво, що на початку повномасштабної війни Путін називав українську владу "нелегітимною", говорив про "наркоманів і неонацистів" та закликав військових "брати владу у свої руки", то тепер у Кремлі дедалі частіше говорять про можливі прямі переговори з Києвом. Під час останніх заяв Путін навіть звернувся до Зеленського у більш стриманій формі, назвавши його "паном".



Путін ніколи не визнає Зеленського рівним, тому що він не визнає Україну країною, рівною Росії. Він визнає її як щось, що потрібно завоювати, а Зеленського – як того, кого потрібно витіснити з влади.

Володимир Путін заявив, що нібито може зустрітися з президентом Зеленським у третій країні, але лише в разі остаточного етапу для укладення угоди. Що ви про це думаєте?

Це стандартне формулювання: "ви повинні здатися нам". Кремль дав зрозуміти не тільки Зеленському, а й американцям, що якщо Зеленський захоче приїхати до Москви, ми це влаштуємо, але не збираємося зустрічатися десь у Європі.

Звісно, те, що США фактично призупинили переговори через війну в Ірані, зараз відкладає це питання. Ні Зеленський, ні жоден інший український політик нізащо не скаже Путіну: "Давай зустрінемось, просто приїжджай в Женеву чи деінде. Ми віддамо вам решту Донеччини". Цього не буде.

Отже, потрібно розуміти: багато з того, що ЗМІ подають як "анонси" є просто білим шумом. Я чую подібні заяви роками…

Але насправді я хотів би почути, на якому етапі Росія перебуває щодо територіальних питань, гарантій безпеки та економічних аспектів, зокрема репарацій та фондів відновлення України. Якщо ви хочете опублікувати чергову заяву, яка означатиме "ми зустрінемося з вами, щоб ви підписали документи про капітуляцію", то навіть не мрійте про це.

Чи справді війна в Україні наближається до завершення?

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив 12 травня, що, на його думку, війна між Росією та Україною, можливо, наближається до завершення. Мовляв, Москва та Київ наближаються до угоди. Яка ваша думка з цього приводу, адже це не вперше, коли президент Трамп заявляє подібне.

Я якраз згадував, що багато заяв – це лише шум, який варто ігнорувати. Ось ще один приклад. Дональд Трамп говорив, що у перший день його президентства, в січні 2025 року, все закінчиться. Що він розв'яже цю проблему й угода буде укладена.

Минуло 15 місяців, і він так само каже, що угода вже близько. Знаєте, якби мені давали євро щоразу, коли він це каже, я був би казково багатим, а мій будинок був би набагато більшим.

Трамп завжди говоритиме: "Я закінчу ще одну війну", і це буде вже якась 50- за рахунком війна, яку він "закінчив". Поки що він заявляє лише про 8. Звісно, насправді Трамп не закінчив жодної війни за час свого перебування на посаді, а зараз й узагалі веде війну проти Ірану, яка проходить не надто успішно.

Зверніть увагу Трамп на тлі оголошеного перемир’я каже, що готовий відправити команду до Москви для переговорів

Коли ми дійдемо до того моменту, коли американські чиновники сядуть за стіл переговорів з українськими і почнуть опрацьовувати план, як змусити Росію погодитися на припинення вогню на лінії фронту, ось тоді стане цікаво.

Є дещо важливіше, ніж заяви Трампа. Наприклад, що нещодавно американські чиновники зустрілися з українськими колегами та обговорили технології й виробництво безпілотників. Тобто представники США зараз ведуть переговори з Україною про військове співробітництво, попри те, що табір Трампа фактично перекрив Києву будь-яку допомогу.

Що може вплинути на покращення відносин США та України?

Так, ви випередили моє наступне запитання. Отже, як ви вважаєте, угоди в оборонній сфері, може вплинути на відносини між Україною та США? Зрештою, чи може це змінити погляд Трампа на Зеленського?

У Зеленського є карта, і її ім'я – дрони. Вона розігрується якраз в той момент, коли США майже використали всі свої запаси ракет-перехоплювачів через війну в Ірані. Ми вже обговорювали, як Зеленський розіграв цю карту у відносинах із країнами Перської затоки. Сполучені Штати тоді були дуже засмучені, мовляв, як ви могли поїхати до Саудівської Аравії, Катару та Еміратів?

Візит Зеленського до Саудівської Аравії 24 квітня / Фото: ОПУ

Зеленський зміг поїхати туди, бо мав набагато дешевший спосіб захисту від іранських загроз, ніж той, що надають США. І тепер, оскільки США втягнуті у війну з Іраном, якій немає кінця, і використали запаси засобів ППО, ви можете пропонувати США власні дрони. При чому не обов'язково лише для використання на Близькому Сході.

А що, якщо США готуються до можливого протистояння – з Китаєм чи з Північною Кореєю? Ось чому зараз тривають переговори. Зараз обговорення відбувається на робочому рівні. А що буде, коли вони вийдуть на вищий рівень?

Навряд чи про цю угоду оголосить сам міністр війни США Піт Гегсет чи сам Дональд Трамп. Але саме ці інституційні зв'язки є важливими. Одного разу Дональд Трамп піде, або його можливості стануть обмеженими. І коли цей день настане, державні інститути, американські військові, розвідка і дипломати зможуть працювати з Україною над тим, як нам вибудувати спільну систему колективної оборони та безпеки.

Я дуже уважно стежитиму за тим, чи зміниться позиція США щодо гарантій безпеки для України. Останніми місяцями вони говорили, що гарантії безпеки можна отримати лише в тому разі, якщо віддати решту Донецької області Росії.

Тепер Україна може сказати: якщо ви хочете співпрацювати з нами щодо цих чудових дронів, які вам, можливо, потрібні, то ми хотіли б зберегти цю важливу для нас частину Донецької області, а також отримати ваші гарантії для нашої безпеки.