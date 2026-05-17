Война России против Украины входит в новый этап: Киев все активнее перехватывает инициативу, а в Кремле меняют риторику относительно переговоров и самого Владимира Зеленского. Тем временем в мире все чаще говорят о возможных сценариях завершения войны и перспективах отношений между Украиной и США.

Профессор американистики Скотт Лукас в эксклюзивном интервью для 24 Канала разобрал, как Украине удалось изменить ход событий, как Кремль показал свой позорный провал на весь мир и на каких позициях теперь будут стороны переговоров.

Как Украина завоевала инициативу в войне?

Владимир Зеленский фактически позволил России провести парад на 9 мая. Стороны также договорились о трехдневном перемирии, а посредником в этом вопросе выступил Дональд Трамп. Не считаете ли вы, что это можно назвать переломным моментом в войне, ведь Путину пришлось унижаться, чтобы провести свой парад?

Нужно отбросить лишний шум, чтобы увидеть реальность. На параде Путин заявил, что война в Украине идет к завершению и это вызвало большой ажиотаж в СМИ. Но послушав его выступление, мне стало очевидным, что все было не так, как Россия хотела показать.

Не было такого, чтобы Путин сказал, что все почти завершено из-за прекращения огня или победы. Эта фраза прозвучала в конце его 45-минутного выступления, то есть это не был ключевой момент, вокруг которого строилась речь. Это было как бы замечание мимоходом, общее высказывание, которое можно трактовать по-разному.

Многие россияне устали от вторжения и хотели, чтобы все это закончилось. Поэтому логично, что Путин говорит, что скоро все закончится. Возможно, так действительно будет, а, возможно, и нет. Но в любом случае Путин продолжит говорить это своему народу.

Кремлевские чиновники подали это так, что когда Путин сказал, что война скоро закончится, это не означает, что они пойдут на компромисс. Он якобы имел в виду, что американцы надавят на Украину, чтобы она сдалась.

И это интересно, потому что мы находимся в моменте, когда переговоры между Украиной, Россией и США зашли в тупик. Но почему-то российская сторона утверждает, что сможет добиться от Вашингтона давления на Киев на своих условиях.

Это гораздо более важный вывод, потому что он показывает, как ведут себя россияне.

Нет никаких признаков, что они согласятся на долгосрочное перемирие. Нужно отложить мысль о том, что Путин планирует выйти из войны в ближайшее время.

Теперь об украинской стороне медали. Накануне 9 мая Кремль, боясь, что Украина может атаковать парад, предложил перемирие. Но, по словам президента Зеленского, об этом так и не просили непосредственно Киев. Россияне просто хотели вбросить эту информацию в широкую общественность.

В конце концов, Зеленский ответил, что согласен на перемирие, однако оно начнется с 6 мая. Конечно, россияне не сохраняли режим тишины. За следующие несколько дней они провели тысячи атак. В определенной степени шло дипломатическое фехтование.

За день до парада победы Дональд Трамп написал, что поговорил с Зеленским, а затем и с Путиным, и им удалось договориться о трехдневном перемирии. То есть получилось так, что Трамп попросил Зеленского сохранять режим тишины на выходные, и тот согласился.

Теперь сторонники Трампа заявляют, что, мол, он может заставить Зеленского сделать все, что угодно. Но это совсем не так.

Зеленский на самом деле имел "карты" на руках. Украинские военные могли нанести удары по России, или по Красной площади, или по любому другому месту. Они могли атаковать на 9 мая, но выбрали этого не делать.

Другими словами, Украина теперь имеет инициативу в своих атаках на Россию. Она может выбирать, наносить ли удары по ключевым объектам в России, или нет. Речь идет о НПЗ, порты, нефтехимические заводы, машиностроительные предприятия или даже здания в самом центре Москвы.

Если подытожить, этот конфликт не закончится в ближайшее время. Владимир Путин будет пытаться и дальше захватить Украину. Но он не только не достиг успехов, потому что теперь на некоторых участках России приходится переходить в оборону. Россияне скорее обороняются, чем наступают.



Путин на параде 2026 / Фото: скриншот из трансляции

Чего испугался Кремль?

Думаете ли вы, что Путин просил Трампа, чтобы тот заставил Зеленского согласиться на трехдневное перемирие?

Нет, я так не думаю. Насколько мне известно, Путин напрямую не звонил Трампу. Мы не знаем точно, обращались ли российские чиновники к окружению Трампа с просьбой, чтобы Трамп позвонил Зеленскому. Но именно так могло бы и произойти.

Вспомните спецпосланцев Трампа – застройщик Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Представитель Кремля, например Юрий Ушаков или Кирилл Дмитриев, который имеет реальное влияние на Уиткоффа, могли донести это сообщение до американцев. Хотя нельзя исключать, что Трамп сделал это (позвонил Зеленскому, – 24 Канал) по собственной инициативе.

Как бы там ни было, а Кремль в этом не признается. Но это показало, что они уязвимы. Они не могли провести парад без какого-то сообщения Зеленскому, мол: "Даже не думай атаковать".

Добавим, что на парад 9 мая в Москве в этом году прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также представители Малайзии, Лаоса, непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, участие в мероприятии приняли солдаты КНДР. Парад прошел без привычной военной техники – на Красной площади были только пешие колонны, кабриолеты и авиационный пролет.

Но еще до этого были признаки того, что Кремль обеспокоен и даже напуган. Это стало понятно, когда они ограничили проведение парада. Никакой военной техники, авиации. В этом году парад длился 45 минут, в прошлом – 1,5 часа. Там было всего несколько иностранных лидеров вместе с Путиным.

Это был не парад победы, если оценивать его в контексте войны в Украине. Да, это не назовешь "днем поражения", но и до триумфа на Красной площади было далеко.

Думаю, в конце концов, Зеленский и Украина могли бы сказать, что кроме того, что они имеют успехи на фронте, также получили и политическую выгоду. У них был собственный мини "день победы".

Изменилось ли отношение Путина к Зеленскому?

Кроме того, Владимир Путин, кажется, впервые обратился к президенту Владимиру Зеленскому, назвав его "господином Зеленским". Ранее в сторону Зеленского от Путина сыпались только оскорбления. Чувствуются ли сейчас определенные изменения в позиции Путина в отношении Зеленского?

Нет. Путин назвал его "господином Зеленским", но не "президентом Зеленским". Понятно, что это означает. Если Путин действительно намерен иметь дело с Зеленским как с равным, то он согласится на личную встречу с ним за пределами России. Это было бы серьезным сигналом.

Надо понимать, что в речи Путина были и всякие другие аллюзии, вполне ожидаемые для 9 мая вроде: "Мы победили нацистов в 1945 году, мы победим нацистов и в Украине". Опять же – это оскорбления в сторону Украины.

Интересно, что в начале полномасштабной войны Путин называл украинскую власть "нелегитимной", говорил о "наркоманах и неонацистах" и призвал военных "брать власть в свои руки", то теперь в Кремле все чаще говорят о возможных прямых переговорах с Киевом. Во время последних заявлений Путин даже обратился к Зеленскому в более сдержанной форме, назвав его "господином".



Путин никогда не признает Зеленского равным, потому что он не признает Украину страной, равной России. Он признает ее как нечто, что нужно завоевать, а Зеленского – как того, кого нужно вытеснить из власти.

Владимир Путин заявил, что якобы может встретиться с президентом Зеленским в третьей стране, но только в случае окончательного этапа для заключения соглашения. Что вы об этом думаете?

Это стандартная формулировка: "вы должны сдаться нам". Кремль дал понять не только Зеленскому, но и американцам, что если Зеленский захочет приехать в Москву, мы это устроим, но не собираемся встречаться где-то в Европе.

Конечно, то, что США фактически приостановили переговоры из-за войны в Иране, сейчас откладывает этот вопрос. Ни Зеленский, ни один другой украинский политик ни за что не скажет Путину: "Давай встретимся, просто приезжай в Женеву или где-то еще. Мы отдадим вам остальную часть Донецкой области". Этого не будет.

Итак, нужно понимать: многое из того, что СМИ подают как "анонсы" является просто белым шумом. Я слышу подобные заявления годами..

Но на самом деле я хотел бы услышать, на каком этапе Россия находится по территориальным вопросам, гарантий безопасности и экономических аспектов, в частности репараций и фондов восстановления Украины. Если вы хотите опубликовать очередное заявление, которое будет означать "мы встретимся с вами, чтобы вы подписали документы о капитуляции", то даже не мечтайте об этом.

Действительно ли война в Украине приближается к завершению?

Между тем президент США Дональд Трамп заявил 12 мая, что, по его мнению, война между Россией и Украиной, возможно, приближается к завершению. Мол, Москва и Киев приближаются к соглашению. Какое ваше мнение по этому поводу, ведь это не впервые, когда президент Трамп заявляет подобное.

Я как раз упоминал, что многие заявления – это лишь шум, который стоит игнорировать. Вот еще один пример. Дональд Трамп говорил, что в первый день его президентства, в январе 2025 года, все закончится. Что он решит эту проблему и соглашение будет заключено.

Прошло 15 месяцев, и он так же говорит, что соглашение уже близко. Знаете, если бы мне давали евро каждый раз, когда он это говорит, я был бы сказочно богатым, а мой дом был бы намного больше.

Трамп всегда будет говорить: "Я закончу еще одну войну", и это будет уже какая-то 50- по счету война, которую он "закончил". Пока что он заявляет лишь о 8. Конечно, на самом деле Трамп не закончил ни одной войны за время своего пребывания в должности, а сейчас и вообще ведет войну против Ирана, которая проходит не слишком успешно.

Когда мы дойдем до того момента, когда американские чиновники сядут за стол переговоров с украинскими и начнут прорабатывать план, как заставить Россию согласиться на прекращение огня на линии фронта, вот тогда станет интересно.

Есть кое-что более важное, чем заявления Трампа. Например, что недавно американские чиновники встретились с украинскими коллегами и обсудили технологии и производство беспилотников. То есть представители США сейчас ведут переговоры с Украиной о военном сотрудничестве, несмотря на то, что лагерь Трампа фактически перекрыл Киеву любую помощь.

Что может повлиять на улучшение отношений США и Украины?

Да, вы опередили мой следующий вопрос. Итак, как вы считаете, соглашения в оборонной сфере, может повлиять на отношения между Украиной и США? В конце концов, может ли это изменить взгляд Трампа на Зеленского?

У Зеленского есть карта, и ее имя – дроны. Она разыгрывается как раз в тот момент, когда США почти использовали все свои запасы ракет-перехватчиков из-за войны в Иране. Мы уже обсуждали, как Зеленский разыграл эту карту в отношениях со странами Персидского залива. Соединенные Штаты тогда были очень расстроены, мол, как вы могли поехать в Саудовскую Аравию, Катар и Эмираты?

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию 24 апреля / Фото: ОПУ

Зеленский смог поехать туда, потому что имел гораздо более дешевый способ защиты от иранских угроз, чем тот, что предоставляют США. И теперь, поскольку США втянуты в войну с Ираном, которой нет конца, и использовали запасы средств ПВО, вы можете предлагать США собственные дроны. При чем не обязательно только для использования на Ближнем Востоке.

А что, если США готовятся к возможному противостоянию – с Китаем или с Северной Кореей? Вот почему сейчас продолжаются переговоры. Сейчас обсуждение происходит на рабочем уровне. А что будет, когда они выйдут на более высокий уровень?

Вряд ли об этом соглашении объявит сам министр войны США Пит Хегсет или сам Дональд Трамп. Но именно эти институциональные связи важны. Однажды Дональд Трамп уйдет, или его возможности станут ограниченными. И когда этот день наступит, государственные институты, американские военные, разведка и дипломаты смогут работать с Украиной над тем, как нам выстроить общую систему коллективной обороны и безопасности.

Я очень внимательно буду следить за тем, изменится ли позиция США относительно гарантий безопасности для Украины. В последние месяцы они говорили, что гарантии безопасности можно получить только в том случае, если отдать остальную часть Донецкой области России.

Теперь Украина может сказать: если вы хотите сотрудничать с нами по поводу этих замечательных дронов, которые вам, возможно, нужны, то мы хотели бы сохранить эту важную для нас часть Донецкой области, а также получить ваши гарантии для нашей безопасности.