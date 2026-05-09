Про це лідер США розповів під час спілкування із журналістами біля Білого дому.

Що відомо про заяву Дональда Трампа?

Президент США 8 травня провів зустріч із журналістами на якій заявив про готовність відправити до Москви делегацію для переговорів щодо України.

Трамп наголосив, що війна Росії з Україною – це найгірше, що трапилося у світі з часів Другої світової війни за кількістю людських втрат.

Я хотів би, щоб це зупинилося. Я хочу, щоб ця війна закінчилася. Я б це зробив (відправив делегацію до Москви – 24 Канал), якби вважав, що це допоможе,

– заявив Трамп.

Він також зазначив про величезні втрати з обох сторін під час війни та додав, що минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів.

До уваги! Офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі генерал Бен Годжес розповів у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу, що Україна повинна самостійно забезпечувати власну безпеку через сильну армію та оборонну промисловість. Годжес підкреслює важливість скорочення енергетичних доходів Росії та інвестицій у розвиток українських далекобійних можливостей.

Останні новини про мирні переговори між Україною та Росією

У Києві чекають представників Трампа наприкінці весни – на початку літа для активізації дипломатії щодо завершення війни в Україні.

Під час попередніх переговорів у США обговорили гуманітарні питання та обмін військовополоненими, а також деталі домовленостей для посилення безпеки України.

Росія наполягає на виведенні українських військ із Донбасу як умові для мирних переговорів. Водночас Україна відмовляється виходити з власної території та вважає російські вимоги спробою отримати плацдарм для подальшого наступу.