Про це відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі генерал Бен Годжес розповів у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Хто зможе гарантувати Україні безпеку?

Відповідаючи на питання щодо доцільності переговорів про гарантії безпеки для України на тлі відходу США від ключової ролі у європейській безпеці, Годжес заявив, що погоджується із позицією президента Фінляндії Александра Стубба про те, що нині Європа потребує України більше, аніж Україна – Європи.

За його словами, досягнення України за останні місяці є справді вражаючими, підкресливши, що стратегічна ініціатива поступово переходить на бік Києва. Окрім того, генерал висловив сподівання, що така тенденція збережеться і надалі.

Загальний баланс поступово змінюється, а у світі зростає розуміння, що Росія не здатна перемогти Україну.

Годжес переконаний, що ефективна стратегія для України полягає у скороченні енергетичних доходів Росії, оскільки без стабільного експорту до великих країн, зокрема Китаю, Туреччини чи Індії, продовження фінансування війни проти України значно ускладниться.

Європейські країни, каже генерал, мають активніше інвестувати у розвиток українських далекобійних високоточних можливостей. Водночас він не розглядає швидке членство України в НАТО, оскільки деякі країни ставляться до такого рішення із обережністю.

Втім, Годжес сподівається на якнайшвидше членство України у ЄС, але навіть попри це він вважає, що Київ повинен самостійно забезпечувати власну безпеку.

Він підкреслив, що альтернативних гарантій безпеки фактично не існує, тож основою захисту держави має бути сильна та боєздатна армія, ефективна система мобілізації за зразком фінської чи ізраїльської моделей і здатність швидко нарощувати сили у разі загроз.

Окремо він наголосив на важливості розвитку власної оборонної промисловості, яка дозволить мінімізувати залежність від зовнішніх постачальників.

Також однією із ключових гарантій безпеки має бути розвідка. Мовиться про притягнення до відповідальності тих російських офіцерів, які причетні до воєнних злочинів.

І, зрештою, йдеться про все суспільство. Дуже важливо, каже генерал, аби українці й надалі залишатись залученими та усвідомлювати відповідальність за майбутнє своєї держави.

Важливо! Дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер в рамках Київського безпекового форуму у коментрарі 24 Каналу припустив, що Захід, зокрема Сполучені Штати могли б допомогти Україні розбудувати сучасну армію, переконавшись про наявність усього необхідного озброєння, мовиться про 300 – 400 F-16. Також, за словами дипломата, цілком реальною є ідея британців та французів щодо Коаліції охочих, яка б могла розмістити свої сили на території України – втім, її реалізувати буде дещо складніше. Членство в НАТО також є сильною гарантією, однак Пайфер зазначив, що найближчим часом цього, імовірно, не відбудеться.

Зазначимо, що у межах мирних переговорів щодо завершення війни в Україні глава російського МЗС зауважив, що Росія також має отримати безпекові гарантії. Без них нібито "конфлікт врегулювати не вдасться". Також під час зустрічей делегацій російська сторона неодноразово піднімала тему становища національних меншин в Україні, називаючи її однією з важливих у контексті переговорів.

Що про гарантії безпеки кажуть у Києві?

Президент Зеленський наголосив, що Україна потребує чітких та надійних безпекових гарантій від західних союзників, які б унеможливили повторну агресію Росії на Україну. За його словами, саме такі механізми мають стати ключовим елементом довгострокової стабільності та захисту держави.

Вкінці квітня президент повідомив, що нині Україна не має надійних гарантій безпеки, які точно зупинять чергову агресію Росії проти України. Водночас представники США пропонують, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу та зайняли нові рубежі оборони.

Глава держави із такою пропозицією не погодився та додав, що оборона в умовах урбанізованої місцевості є значно ефективнішою.

Дещо раніше Зеленський заявляв, що українська сторона запропонує драфт зі своїм баченням гарантій безпеки та чекатиме відповідь на нього від Заходу.

До слова, президент повідомляв про плани України розробити власні системи ППО, аби забезпечити захист країни у моменти певних загроз постачання зброї від партнерів, як це сталось під час війни на Близькому Сході. Однак і у цьому процесі важливою є співпраця з міжнародними партнерами для створення умов виробництва систем та ракет ППО.