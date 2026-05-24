Тепер же Київ може сам виступити гарантом безпеки для багатьох країн. Але всього цього не було би, якби не один випадок. Про це йдеться в статті головного кореспондента з питань міжнародних відносин The Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

Коли Україну стали серйозно сприймати у світі?

Мова про нещодавні події, а саме про війну в Ірані. Тоді не тільки США, але й багато інших країн відчули, що їм потрібні спеціалісти з роботи з дронами. І, власне, самі дрони-перехоплювачі як елемент ППО.

Олександр Камишін, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, в розмові із журналістами здивувався: як США взагалі почали війну з Іраном, не маючи рішень проти "Шахедів".

Високопоставлений чиновник з країн Перської затоки анонімно зізнався ЗМІ, що Америка неохоче ділиться технологіями та не поспішає брати участь у спільному виробництві зброї. А тому Україна посіла гідне місце поряд з іншими виробниками оборонної продукції, як-от Південна Корея та Туреччина. І "стала цінною альтернативою" для регіону.

Оборонна компанія Science Technology з Ер-Ріяда виробляє з-поміж іншого безпілотники української розробки. Її генеральний директор Ідріс аль-Закарі відзначив: наші оборонні технології актуальні. В Україні надзвичайно активне інноваційне середовище, в якому розробляють військові системи, адаптують їх і вдосконалюють.

"Українці продемонстрували готовність шукати шляхи співпраці, і ця готовність знайшла взаємну підтримку", – переконаний він.

Американці теж визнають ефективність українців. Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США, що відповідає за Близький Схід, виступав у Конгресі. Він розповів, що США перейняли чимало тактик, методів і процедур, які передали українці. А всі партнери США так чи інакше співпрацюють з українцями.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца вважає, що допомога Києва близькосхідним державам змінила сприйняття України в світі. Наші революційні технологічні розробки змінили хід війни.

Зараз відбувається перехід від сприйняття України лише як отримувача допомоги, як споживача безпеки, до сприйняття її як суб'єкта, який сприяє забезпеченню безпеки. Україна продемонструвала лідерство не лише у війні проти Росії, а й у глобальному конфлікті, який зараз охоплює Близький Схід,

– сказала вона.

Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки, висловилася так: "Якщо зараз нашою головною турботою є безпека, то хто ж найкраще знає, як воювати й захищатися в умовах сучасної війни? Україна. У них найдосвідченіші військові, у них найдосвідченіша оборонна промисловість, що стосується безпілотників та найсучасніших технологій. Нам є чому в них повчитися, і вони можуть багато чого нас навчити".

Таким чином, в України є "карти", про які говорив Дональд Трамп. І саме президент США мимоволі сприяв тому, аби нашу державу помітили в світі.

До речі, нещодавно стало відомо, що Пентагон відправив своїх військових в Україну – вчитися.