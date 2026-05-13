Про це пише AP з посиланням на заяву міністр оборони США Піта Гегсета під час слухань у комітеті Сенату.

Що відомо про навчання американських солдатів в Україні?

Пентагон направив американських військових до України для вивчення бойового застосування безпілотників у реальних умовах війни.

За словами Гегсета, мета таких відряджень – максимально швидко перейняти український досвід ведення війни з активним використанням БпЛА та впровадити його у збройні сили США.

Міністр наголосив, що йдеться про адаптацію до нової епохи "домінування дронів" на полі бою. Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" та підтримав ідею відправки представників Пентагону для навчання. Гегсет підтвердив, що вже схвалив направлення додаткових співробітників.

Сенатор Кріс Кунс також підкреслив, що Україна стала одним із лідерів у сфері розробки та протидії безпілотникам. Він нагадав, що США вже стикалися з масовим використанням дешевих дронів, зокрема іранських "Шахедів", і зазначив, що український досвід може бути ключовим у протидії таким загрозам.

У Пентагоні заявляють, що отримані в Україні уроки планують оперативно впроваджувати у всі роди військ США.

Чому український досвід ведення війни є важливим для США?

Український досвід ведення повномасштабної війни має надзвичайно важливе значення для США та НАТО, оскільки він став одним із перших за десятиліття прикладів високоінтенсивного конфлікту між порівнянними за можливостями арміями. Це змушує західні країни переглядати застарілі оборонні доктрини та адаптуватися до нових реалій сучасної війни.

Одним із ключових напрямів є революція у використанні безпілотників. Україна показала ефективність масового застосування відносно дешевих БпЛА проти значно дорожчої техніки, що змушує Пентагон переосмислювати підходи до озброєння та розвитку систем протидії дронам. Паралельно переглядаються підходи до протиповітряної оборони, де поєднання дорогих систем із дешевшими рішеннями стає необхідністю через інтенсивність масованих атак.

Важливим аспектом є також швидкість інновацій та адаптації, яку демонструють Збройні сили України. Саме ця гнучкість стала одним із факторів, що впливають на формування нових підходів у військовому плануванні США.

Американські військові посадовці, зокрема в Пентагоні, наголошують, що українська модель ведення війни суттєво змінює уявлення про сучасні конфлікти. Отримані уроки вже використовуються для оновлення оборонної доктрини США та коригування стратегії НАТО, з метою підвищення ефективності стримування та готовності до майбутніх загроз.

Що відомо про дронову угоду України та США?

Володимир Зеленський у квітні 2026 року повідомив, що Україна запропонувала США унікальну угоду щодо експорту українських оборонних технологій, зокрема дронів і систем протиповітряної оборони, у межах ініціативи під назвою drone deal. Йдеться про розширення співпраці у сфері безпілотних систем та сучасних засобів ППО.

Україна ще у 2025 році пропонувала Сполученим Штатам свої технології для протидії іранським безпілотникам, однак тоді ця ініціатива не отримала належної уваги. Водночас згодом США почали активніше впроваджувати подібні рішення, зокрема систему Sky Map, розгорнуту на авіабазі в Саудівській Аравії після атак іранських дронів. Вона була розроблена українською компанією та призначена для виявлення й протидії повітряним загрозам.

Наразі Україна та США готують підписання меморандуму, який передбачає можливість експорту українських дронів до США для тестування та оцінки. Документ також відкриває шлях до потенційного спільного виробництва безпілотників, що може стати початком глибшої оборонної співпраці між двома країнами у сфері сучасних військових технологій.