Об этом пишет AP со ссылкой на заявление министр обороны США Пита Гегсета во время слушаний в комитете Сената.

Что известно об учениях американских солдат в Украине?

Пентагон направил американских военных в Украину для изучения боевого применения беспилотников в реальных условиях войны.

По словам Гегсета, цель таких командировок – максимально быстро перенять украинский опыт ведения войны с активным использованием БпЛА и внедрить его в вооруженные силы США.

Министр отметил, что речь идет об адаптации к новой эпохе "доминирования дронов" на поле боя. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и поддержал идею отправки представителей Пентагона для обучения. Гегсет подтвердил, что уже одобрил направление дополнительных сотрудников.

Сенатор Крис Кунс также подчеркнул, что Украина стала одним из лидеров в сфере разработки и противодействия беспилотникам. Он напомнил, что США уже сталкивались с массовым использованием дешевых дронов, в частности иранских "Шахедов", и отметил, что украинский опыт может быть ключевым в противодействии таким угрозам.

В Пентагоне заявляют, что полученные в Украине уроки планируют оперативно внедрять во все рода войск США.

Почему украинский опыт ведения войны является важным для США?

Украинский опыт ведения полномасштабной войны имеет чрезвычайно важное значение для США и НАТО, поскольку он стал одним из первых за десятилетие примеров высокоинтенсивного конфликта между сопоставимыми по возможностям армиями. Это заставляет западные страны пересматривать устаревшие оборонные доктрины и адаптироваться к новым реалиям современной войны.

Одним из ключевых направлений является революция в использовании беспилотников. Украина показала эффективность массового применения относительно дешевых БпЛА против значительно более дорогой техники, что заставляет Пентагон переосмысливать подходы к вооружению и развитию систем противодействия дронам. Параллельно пересматриваются подходы к противовоздушной обороне, где сочетание дорогих систем с более дешевыми решениями становится необходимостью из-за интенсивности массированных атак.

Важным аспектом является также скорость инноваций и адаптации, которую демонстрируют Вооруженные силы Украины. Именно эта гибкость стала одним из факторов, влияющих на формирование новых подходов в военном планировании США.

Американские военные чиновники, в частности в Пентагоне, отмечают, что украинская модель ведения войны существенно меняет представление о современных конфликтах. Полученные уроки уже используются для обновления оборонной доктрины США и корректировки стратегии НАТО, с целью повышения эффективности сдерживания и готовности к будущим угрозам.

Что известно о беспилотном соглашении Украины и США?

Владимир Зеленский в апреле 2026 года сообщил, что Украина предложила США уникальное соглашение по экспорту украинских оборонных технологий, в частности дронов и систем противовоздушной обороны, в рамках инициативы под названием drone deal. Речь идет о расширении сотрудничества в сфере беспилотных систем и современных средств ПВО.

Украина еще в 2025 году предлагала Соединенным Штатам свои технологии для противодействия иранским беспилотникам, однако тогда эта инициатива не получила должного внимания. В то же время впоследствии США начали активно внедрять подобные решения, в частности систему Sky Map, развернутую на авиабазе в Саудовской Аравии после атак иранских дронов. Она была разработана украинской компанией и предназначена для выявления и противодействия воздушным угрозам.

Сейчас Украина и США готовят подписание меморандума, который предусматривает возможность экспорта украинских дронов в США для тестирования и оценки. Документ также открывает путь к потенциальному совместному производству беспилотников, что может стать началом глубокого оборонного сотрудничества между двумя странами в сфере современных военных технологий.