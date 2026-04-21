Об этом глава государства сказал в интервью, которое транслировали в эфире национального марафона.

Что предусматривает Drone deal?

Владимир Зеленский рассказал, что Drone deal – это уникальное соглашение, которое Украина предложила США для помощи в отражении массированных атак.

По словам президента, речь идет о системной защите, который включает дроны, другие системы ПВО, которые Украина имеет на вооружении, системы радиоэлектронной борьбы и тому подобное.

Предложение Трампу о такой системе стало актуальным с началом войны на Ближнем Востоке актуальным с началом войны на Ближнем Востоке.

Напомним, Украина развивает сотрудничество не только с Вашингтоном. В частности, уже были заключены 10-летние договоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Кроме этого, Украина имеет запросы от 11 стран: речь идет о государствах Ближнего Востока и Персидского Залива. Также рассматривается возможность расширения партнерства до Кавказа.

Параллельно с этим Киев развивает сотрудничество с Европой. По словам Зеленского, началась работа с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами. По его убеждению, оборонное сотрудничество углубится с Великобританией и Францией.

Как США перенимают опыт Украины?