Об этом глава государства сказал в интервью, которое транслировали в эфире национального марафона.
Что предусматривает Drone deal?
Владимир Зеленский рассказал, что Drone deal – это уникальное соглашение, которое Украина предложила США для помощи в отражении массированных атак.
По словам президента, речь идет о системной защите, который включает дроны, другие системы ПВО, которые Украина имеет на вооружении, системы радиоэлектронной борьбы и тому подобное.
Предложение Трампу о такой системе стало актуальным с началом войны на Ближнем Востоке актуальным с началом войны на Ближнем Востоке.
Напомним, Украина развивает сотрудничество не только с Вашингтоном. В частности, уже были заключены 10-летние договоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Кроме этого, Украина имеет запросы от 11 стран: речь идет о государствах Ближнего Востока и Персидского Залива. Также рассматривается возможность расширения партнерства до Кавказа.
Параллельно с этим Киев развивает сотрудничество с Европой. По словам Зеленского, началась работа с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами. По его убеждению, оборонное сотрудничество углубится с Великобританией и Францией.
Как США перенимают опыт Украины?
На днях министр армии США Дэн Дрисколл выступил на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. Во время слушаний он заявил, что американская армия поддерживает Украину и "стояла бок о бок с украинскими военными с самого начала войны".
По словам чиновника, украинцы существенно изменили современный подход к ведению боевых действий и продемонстрировали впечатляющие результаты в сфере военных инноваций.
Также Дрисколл сообщил, что посещал Киев, где провел ряд встреч с представителями украинской власти и перенимал украинский опыт.