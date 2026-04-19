Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

С кем сотрудничает Украина?

Владимир Зеленский добавил, что кроме заключенных договоров о сотрудничестве Украина имеет запросы от 11 стран. Речь идет о государствах Ближнего Востока и Персидского залива. Также рассматривается возможность расширения партнерства к Кавказу.

В этом Drone Deal будет не менее 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия,

– уточнил президент.

Глава государства пояснил, что договоренности включают создание производственных линий не только в Украине, но и в других странах. Также предусмотрены новые общие технологии, в которые инвестируют партнеры. Отдельно определено финансирование на определенный период и количество лет.

Параллельно Украина развивает сотрудничество с Европой. По словам Зеленского, началась работа с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами. По его убеждению, оборонное сотрудничество углубится с Великобританией и Францией.