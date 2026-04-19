Об этом в эфире 24 Канала отметил авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя заявление Зеленского о том, что он надеется, что в течение 2026 года украинские военные начнут тренировки на Gripen.

Смотрите также Помощь от Швеции: какую новейшую систему ПВО вскоре получит Украина

На что способны Gripen?

Как объяснил авиаэксперт, ключевое преимущество Gripen заключается в том, что этот самолет оборудован французской ракетой класса Meteor. Ее дальность поражения составляет 250 – 300 километров.

Поэтому это может быть мощным оружием против самолетов Су-34, которые несут КАБы, и Су-35. Появление хотя бы нескольких Gripen с ракетами Meteor существенно позволило бы отогнать россиян от границы. Тема запуска ими управляемых авиабомб была бы снята,

– подчеркнул Криволап.

По словам авиационного эксперта, свойство нести Meteor имеют и самолеты типа Mirage. Сегодня эскадрилью такого типа авиации имеет Катар и планирует списать. Криволап добавил, что Украина вела переговоры, чтобы получить их, но это государство пока к этому не готово.

Он напомнил, что ранее уже появлялась информация о том, что украинские пилоты начали обучение на Gripen, но тогда они были остановлены со стороны США. Украина в то время сосредоточилась на имплементации полученных истребителей F-16. Однако, по словам авиаэксперта, характеристики F-16 оказались не такими, на которые украинская армия надеялась.

"Мы думали, что у нас будет Block 50/52, а там была хорошая версия MLU 15 или 20, не более. Это существенно ограничивает возможности использования F-16. Тогда Украине сказали, что она получит два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 и компенсирует таким образом недостаток радаров F-16. Это позволило нам сбить ракетой AIM-120 AMRAAM российский Су-135", – напомнил Криволап.

Авиаэксперт указал на то, что Зеленский во время недавней встречи с королем Швеции Карлом Густавом мог разговаривать как раз о необходимости получить как можно быстрее самолеты Gripen, чтобы приграничные с Россией украинские области защитить в дальнейшем от атак КАБов. Россия постоянно терроризирует их управляемыми авиабомбами.

Заметьте! Экс-офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский указал на особенности самолетов Gripen, среди которых то, что они довольно легкие (способны нести на себе 5 тонн полезной нагрузки) и самые дешевые в Европе. Gripen простой в обслуживании, ведь замена двигателя длится в течение часа. По его словам, ежегодно такой тип авиации изготавливается в объеме 12 единиц.

Что известно о договоренностях Украины и Швеции по Gripen?