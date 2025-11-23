Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что это более легкий самолет. Авиация типа Gripen может нести 5 тонн в отличие от Rafale, который несет 9 тонн полезной нагрузки.

Какие характеристики имеет Gripen?

Gripen легкий в обслуживании. Замена двигателя занимает всего час. Если самолет в поле приземлился, то в течение такого времени ему можно будет заменить двигатель, установить новый и он полетит дальше выполнять боевые задачи. Перезагрузка, заправка самолета происходит как в "Формуле-1".

Он заправляется, не выключая двигатель, добавляется все вооружение – это занимает десять минут. Приземлились, перезарядились, двинулись работать,

– озвучил Храпчинский.

Он отметил, что Украина сможет качественно работать по территории России из авиации тогда, когда получит хоть какой-то паритет на линии боестолкновения в воздушном пространстве. У российских Су есть ракета Р-37М. Она работает на расстояние 230 километров, даже дальше, чем Meteor или АИМ-120 серии Д. Это, по словам Храпчинского, мешает нашим самолетам работать близко к линии боевого соприкосновения.

"Поэтому мы понимаем, что когда мы говорим о самолете, который может работать, то действительно отдельные единичные операции могут быть выполнены и Gripen, и F-16. Первый вообще несет все вооружение, которое мы сейчас эксплуатируем: и HAMMER, и JDAM, и микроракеты, и ракеты производства Thales, те же Meteor, AIM", – объяснил Храпчинский.

Новые Gripen могут нести и немецкие Taurus, но это не те Gripen-14, которые Украина, возможно, в ближайшее время получит. Потому что модернизация Gripen под Taurus стоит дорого. Вряд ли Европа готова тратить на это деньги.

Мало получить только самолеты, надо дополнительные системы

Относительно самолетов Rafale, которые Украина ожидает получить от Франции, то их производят по три единицы ежегодно. В планах увеличить до пяти.

Почему мы получим их через пять лет? 289 самолетов задолженны у Франции по внешним контрактам по Rafale. Дополнительно есть 100 своих самолетов, которые есть на вооружении. Этого недостаточно, потому что еще 50 самолетами они должны обеспечить Воздушные силы Франции,

– рассказал Храпчинский.

Бывший офицер Воздушных сил подчеркнул, что для того, чтобы работать авацией, надо получить паритет в воздушном пространстве, нужно отогнать российские самолеты от границы, работать по линии боевого соприкосновения, по средствам радиолокации ракетами AGM-88 HARM, которые работают по РЛС.

Поэтому, когда мы слышим, что Украине дадут F-16, Gripen, Rafale, то, как отметил Храпчинский, стоит подумать не только об архитектуре обеспечения этих самолетов (аэродромное питание; водитель, которое будет заводить этот самолет на стоянку), а следует говорить и о том, что нужны еще и дополнительные системы к ним. Например, внешние самолеты, системы наземной радиолокации.

Он также отметил на том, что когда говорится о 150 самолетов Gripen, о 100 самолетов Rafale и о тех озвученные суммы (миллионы за один самолет), то надо умножить на количество самолетов.

"Мы понимаем, что в среднем цикл, это весь срок эксплуатации такого количества самолетов, выходит на миллиард. Теперь вопрос, кто это будет финансировать? Нам надо создать единый оборонный альянс в Европе, который был бы с общим бюджетом и которым предусматривалось бы финансирование Украины как государства, которое держит восточный фланг Европы для того, чтобы мы защищали воздушное пространство благодаря этим самолетам", – подытожил Храпчинский.

Он высказал мнение, что в Европе сегодня есть желающие заработать и продать оружие, а потом получить от Украины деньги. Однако возникает вопрос, откуда эти деньги взять. Храпчинский в очередной раз подчеркнул, что у нас до сих пор нет единства ни внутри Украины, ни в Европе в целом. По его словам, есть единичные политические мотивы показать поддержку Украины, но до сих пор не увеличен объем производства ряда вооружения, по сей день ни одна страна не вступилась полностью за наше государство перед Россией.

