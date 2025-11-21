Украина и Франция подписали декларацию в области оборонного сотрудничества. Соглашение предусматривает покупку во Франции ста истребителей Rafale F4, систем SAMP/T и другого вооружения, а деньги должны взять из замороженных российских активов, если удастся юридически это урегулировать.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в интервью 24 Канала спрогнозировал, когда Украина сможет получить новые истребители. Также он объяснил, как SAMP/T и другое вооружение улучшат украинскую систему ПВО, детали– читайте дальше по ссылке.

Когда Украина получит истребители Rafale?

Украина договорилась с Францией о закупке ста новых боевых самолетов Rafale в течение следующих десяти лет, также систем SAMP/T. В чем состоит эффективность этих самолетов? И следующее – будет ли у нас достаточно средств, чтобы оплатить эти самолеты? Ведь, насколько я понимаю, речь идет именно о закупке, а не о безвозмездной передаче как помощи. Правильно ли я понимаю?

Закупка должна происходить за счет замороженных российских активов – если это удастся юридически урегулировать, ведь финансовый вопрос здесь ключевой.

Если не удастся, так мы этих самолетов просто не получим?

Есть разница между тем, чтобы купить самолет, и тем, чтобы его эксплуатировать. Собственно, сама покупка – это всего около 30% от общей стоимости его эксплуатации.

Если говорить о Rafale, то за весь срок службы самолета – примерно 37 лет – Украине один такой борт обойдется в 339 миллионов долларов. Для сравнения: эксплуатация Gripen в этом же периоде обошлась бы примерно в 240 миллионов долларов. Речь идет о полной стоимости – и приобретении, и последующем обслуживании в течение всего срока эксплуатации.

Каждый самолет в среднем должен летать около 200 часов в год. Именно из этого формируется стоимость его эксплуатации – горюче-смазочные материалы, техническое и программное обслуживание и т.д. Час полета Rafale стоит примерно 32 тысячи долларов., тогда как у Gripen этот показатель составляет 20 – 22 тысячи долларов, в зависимости от модификации самолета.

Несмотря на это, главное, что надо понимать: вероятнее всего, Rafale мы сможем получить только через пять лет. И тогда автоматически исчезнет вопрос парка самолетов, потому что к тому времени и F-16, и "Миражи", и наши Су и МиГи придется списывать. Ведь, напомню, срок службы боевого самолета – около 37 лет, а большинство наших машин уже значительно старше.

Поэтому, по существу, я бы сказал, что это соглашение больше о будущем, чем о настоящем. Но французскую помощь не следует рассматривать исключительно сквозь призму самолетов.

Как SAMP/T изменят украинскую ПВО?

Чрезвычайно важен также компонент противовоздушной обороны – система SAMP/T. Речь идет о SAMP/T нового поколения, что способна перехватывать не только баллистические ракеты малой дальности, но и боеприпасы, летящие на гораздо большие расстояния.

В частности, ракеты Aster Block 1NT, которые могут сбивать баллистику с дальностью полета до 1500 км. Баллистические ракеты на дистанции до 600 километров имеют значительно более низкую скорость на конечном участке, чем те, которые преодолевают 1500 километров. Соответственно, процесс их перехвата гораздо сложнее.

Но Франция говорит не только о системах SAMP/T, но и о системе радиолокации Ground Fire 300. До этого Франция уже снабжала радары Ground Master 200. Это современные радиолокационные комплексы, которые позволяют выявлять любые воздушные цели и сопровождать их для эффективной работы систем ПВО. Ground Fire 300 способен не только обнаруживать и отслеживать, но и обеспечивать перехват баллистических ракет.

Сейчас у нас таких радаров нет на вооружении?

Ground Master 200 у нас есть, но сейчас речь не о них. Речь идет именно о Ground Fire 300, которые существенно усилят возможности систем и позволят более эффективно работать по баллистике. Хотя, если немного отвернуть занавес, – сам SAMP/T работает по баллистике, но для этого его нужно модернизировать – в частности, оснастить более новыми и более мощными радарами.

Теперь вернемся к ключевому месседжу и вопросу, откуда вообще взялся Rafale. Он появился как результат того, что в конце 80-х – в начале 90-х годов Европа пыталась создать единый тактический самолет. Долгие дискуссии и противоречия, а также тот факт, что основная тяжесть финансирования легла на Францию, привели к тому, что Франция вышла из процесса и создала свой самолет. Так и появился Rafale. Позже в Европе появился Eurofighter.

Напомню, что в начале полномасштабного вторжения сформировалась инициатива "Небесный щит Европы", в рамках которой ряд европейских стран вместе с Турцией решили объединить усилия по противодействию возможной российской угрозе.

Франция предложила сделать основной системой ПВО именно SAMP/T – франко-итальянскую разработку. Германия, имея в своем портфеле IRIS-T, настаивала на использовании Patriot. В результате Франция вышла по инициативе, поскольку ожидала, что проект обеспечит финансирование развития ее систем, а этого не произошло.

Еще один важный элемент – ракета класса "воздух – воздух" Meteor, которая чрезвычайно нужна нам. Именно ее недавно показали Денису Шмыгалю (министр обороны, – 24 Канал) под крылом Gripen. Эту ракету выпускают Великобритания, Франция, Италия и Швеция, но основной финансовый донор и драйвер производства – Франция.

К чему я веду? Франция сейчас имеет шанс занять лидерскую позицию в Европе по поставке современных вооружений. Она хочет и готова это делать, и главное – имеет для этого финансовые возможности. Именно поэтому Франция предлагает Украине такой масштабный пакет: он дает ей возможность укрепить свои позиции на европейском рынке ОПК, уйти от доминирования американских Patriot и выстроить общую европейскую систему безопасности.

Это действительно перспективное направление. Главное – чтобы он заработал и не повторил судьбу проектов типа Eurofighter или "Небесного щита Европы", которые реализовались лишь частично или с большим трудом.

100 самолетов Rafale – это действительно существенное пополнение украинского парка тактической авиации. Если говорить о перспективе, то речь идет о парке, который мог бы состоять из около 150 Gripen и 150 Rafale. Это, фактически, минимально необходимый объем современной тактической авиации для Украины. Это европейские самолеты с короткой логистикой, возможностью ремонта и обслуживания в Европе. То есть это точно неплохо, но это перспектива, а не решение "на данный момент".



Французский истребитель Rafale / Фото Getty Images

Реальность такова: сегодня ракеты летят по Тернополю, гибнут гражданские, Россия совершает массированные удары по всей стране. Поэтому говорить нужно прежде всего о том, что мы можем получить немедленно, чтобы усилить наши оборонные возможности. И здесь все упирается в дипломатию и возможность увеличить объемы производства европейского вооружения.

Мы уже видим тенденцию: страны активно наращивают производство дронов – перехватчиков, дальнобойных, FPV. Весь мир буквально "с ума сошел" на дронах, но при этом забывают о том, что, например, Польша производит отличный ПЗРК Piorun. Это переносной ракетный комплекс, который эффективно работает по крылатым ракетам, по "Шахедам", может применяться на передовой и даже работать по самолетам. Причем важный нюанс: некоторые российские самолеты, даже оснащенные системами защиты, не могут противодействовать таким ПЗРК.

Европе следует осознать, что она уже имеет немалый арсенал вооружений, которые можно масштабировать. И с этой точки зрения Франция сегодня делает поистине стратегический шаг.

Но главный вопрос – как в этой ситуации выигрывает Украина. Сможем ли мы вступить во взаимодействие с Европой на новом уровне? Начнем ли создавать совместные предприятия, где наша технологическая часть – РЕБ, беспилотники, дешевые средства поражения – будет работать вместе с их возможностями? Это вопрос времени, и вопросы к нашим чиновникам.

Как США улучшат Patriot для Украины?

Насколько французские системы ПВО могут быть более эффективными или менее эффективными, чем американские? Насколько восемь комплексов SAMP/T способны реально усилить нашу защиту и позволят ли нам в перспективе – хотя бы частично – уменьшить зависимость от Patriot?

Система SAMP/T производится комплексно: это пусковые установки, командный пункт, радиолокационные средства, машины разгрузки – все входит в один комплекс. Изготовление одной системы занимает примерно 18 месяцев, поэтому говорим в основном о будущем. Но некоторые радиолокационные системы уже могут поступать на вооружение, чтобы улучшать наши оборонные возможности.

Совершенно незаметно прошла довольно важная новость: США согласовали модернизацию наших пусковых установок Patriot из серии М901 до М903. Это определенно повышает эффективность наших существующих систем ПВО.

Условно говоря, М901 – это четыре ракеты в пусковой установке, а М903 – это уже шестнадцать. Проблема, которой сейчас активно пользуются россияне, заключается в чрезмерной нагрузке на нашу противовоздушную оборону, когда возможностей для перехвата просто не хватает. Система может видеть тысячу целей, в определенном секторе одновременно находится десять, а у нас есть только две пусковые установки с четырьмя ракетами. Именно этим враг и пользуется.

Почему ракеты долетают до Тернополя или Львова? Потому что нам не хватает достаточного количества средств, которые могли бы сформировать плотное поле противодействия и качественной детекции. И эта новость, видимо, лучшая за последние два месяца в вопросе поддержки Украины. Речь идет о существенном усилении наших возможностей.

Ведь часто нам передают системы противовоздушной обороны с устаревшими радарами или, вообще, устаревшими компонентами. А здесь мы говорим о настоящем усилении – об улучшении возможностей, реально усиливающих нашу оборону.

Но опять же, вернемся к болезненному вопросу. Американцы до сих пор производят около 500 ракет PAC-3 для систем Patriot в год, и планируют увеличить этот показатель до около 650. Это ориентировочно 54 ракеты в месяц. К примеру: только в прошлом месяце враг применил 95 ракет "Искандер-М". И это мы говорим только об одном типе вооружения – без учета других баллистических ракет вдоль линии боевого столкновения и без учета "Кинжалов".



ЗРК Patriot / Фото Getty Images

Та же ситуация и с Aster-30 – ракетами для систем SAMP/T. Их годовое производство составляет около 300 единиц. И этого тоже совершенно недостаточно, чтобы перекрывать тот объем баллистики, который способна запускать Россия.

Мы видим, что количество российских баллистических ракет возросло. Это стало возможным не только из-за обходов санкций, но и потому, что некоторые системы начали производить внутри России. Локализация производства отдельных компонентов позволила россиянам масштабировать свои возможности и увеличить выпуск баллистических ракет.

Поэтому, в общем, нам показывают перспективные планы, но одновременно остается точечная, но критически важная проблема, которая на четвертом году полномасштабной войны до сих пор не развязана. Связана она не только с ошибками украинского правительства, но и с действиями европейских правительств, которые до сих пор не масштабировали производственные мощности оборонного комплекса.

Например, система Skyranger, которую Rheinmetall предлагает на базе танка Leopard, – это действительно качественное и современное решение. Но нам таких систем нужно очень много. Почему? Потому что радиус поражения воздушных целей у Skyranger составляет всего 2, 5 – 3 км. Соответственно, это дает понимание, сколько таких платформ необходимо для создания плотной обороны.

Безусловно, круто, что их установили на базу Leopard: гусеничный ход позволяет технике работать в любой местности, независимо от наличия дорог. Но здесь мы снова возвращаемся к главному – вопросу количества. Насколько быстро Европа сможет масштабировать свои производственные мощности, чтобы обеспечить Украину такими системами в достаточном объеме?

Ведь, условно говоря, перехват одним Skyranger одного "Шахеда" стоит около 15 тысяч долларов – если учесть себестоимость эксплуатации платформы и боеприпасов, программируемых или обычных.

Какую ошибку совершила Европа с оружием?

Когда российские воздушные цели залетали на территорию Европы, тогда говорили, что часть неба над западными украинскими регионами может быть закрыта. Возможны ли какие-либо варианты по этому поводу в ближайшие годы? Или это станет возможным только если Европа предоставит гарантии безопасности нам, и только после прекращения огня?

После того как европейские государства будут готовы встретиться на линии боевого столкновения с Россией, тогда они смогут объединиться с Украиной для того, чтобы защищать ее.

Почему? Потому что любые попытки передислоцировать свои средства, расширить воздушное патрулирование полицией НАТО, которая занимается защитой воздушного пространства, приведет к тому, что это будет трактоваться Россией как привлечение непосредственно других стран к боевым действиям и возможность не взрывать железную дорогу или запускать неизвестные дроны, а уже бить действительно действенным оружием.

Поэтому это вопрос, который я постоянно озвучиваю во время встреч. Недавно я вернулся из Польши. Я говорил там, что нужно понять, что продолжается гибридная война – им уже срывают железнодорожные рельсы, залетают дроны, какие еще нужны доказательства? Надо понять, что есть вопросы конкуренции среди производителей ОПК. Я не против конкуренции, но нам нужно объединить усилия и сделать единую стратегию развития ОПК, которая поможет нам сдерживать врага.

Если мир не готов отказаться от международной политической карты от России, то нам нужно будет его сдержать. Как это можно сделать? Если мы объединим усилия и будем действительно работать качественно по враждебным целям.

Условно говоря, мы получаем самолеты F-16, но на них плохие радары, поэтому мы не можем использовать ракеты AIM-120 серии D, которая работает более чем на 185 километров и может отогнать российскую авиацию. То есть, она могла бы нам помочь получить паритет в определенном промежутке воздушного пространства на линии боестолкновения. Мы этого не можем. Почему? Потому что нам передали F-16, но они не отвечают тем возможностям, которые нам нужны.

Нам обещают самолеты Saab дальнего радиолокационного обнаружения. Они существенно усилят нас, но есть вопросы по взаимодействию этих самолетов с наземными системами противовоздушной обороны, с самолетами F-16, потому что нам нужен протокол Link 16. Нам передают часть протокола, но невозможно все-таки использовать его полностью.

Нам передали французские системы противовоздушной обороны в начале полномасштабного вторжения. Шикарная система прошлого века, но к ней уже нет ракет, потому что во Франции они есть в ограниченном количестве. Им самим они нужны, а новых ракет не производят. Нам передают Mirage, он снят с производства, предусмотрена только дополнительная эксплуатация, F-16 хотя бы производят.

Поэтому происходит передача со стороны Европы того вооружения, которое она может передать, но не того, которое может реально решить вопрос. Потому что сделать это могут ракеты Storm Shadow, которых всего в мире выпущено три тысячи единиц. Сколько Россия запускает ракеты по Украине? Реально могут решить проблему ракеты ATACMS, которые недавно использовали, и это на всех первых страницах новостей появилось.

В последний раз мы это делали в 2024 году. А мы должны бить каждый день по 300-километровой зоне вдоль границ Украины. А для этого нам необходима помощь западных партнеров. И здесь мы должны говорить о том, что им не стоит тоже делать дроны-перехватчики и условное "минное поле" в воздухе, а лучше то, что умеют, что у них есть. У них есть качественная техника – давайте ее сделаем роботизированной, вроде НРК – наземных роботизированных комплексов, – но будем двигаться в правильной единой стратегии.

Практически все оружие закрывает только эти дыры, которые следует закрыть до прихода Соединенных Штатов с их богатыми видами оружия. Именно поэтому я говорю, что Франция делает достаточно правильный стратегический шаг. И здесь нужно верно сотрудничать с ней для того, чтобы выстроить возможные паритеты и выбрать приоритеты, которые помогут Украине возглавить европейский рынок ОПК.

У нас есть безумный опыт, за нами носятся люди, нас публикуют в русских пабликах, в "расстрельных" списках, потому что мы ищем качественное решение, которое позволяет нам побеждать врага. Но нам нужно добавить возможности масштабирования, улучшения некоторых технических вещей.

Например, российский вертолет встретил наш FPV-дрон на встречном курсе, после чего он взорвался. Через неделю практически все вертолеты российской авиации были оборудованы системой детекции на дроны.

То есть, Россия гораздо быстрее реагирует?

Очень быстро, они стратегически успешнее. Мы все кричим о том, что КАБ начал работать на 200 километров. Нет, он начал работать на 160 гарантированных. То, что на 200, я еще не подтверждаю.

Почему? Потому что Россия ищет возможность запускать КАБ с безопасного расстояния, ведь у нас все же когда-нибудь заработают Saab, АИМ-120. Возможно, в пакете помощи Франции будет модернизация самолетов Mirage под ракету Meteor, которую показали Шмыгалю под крылом Gripen. Возможно, мы получим 14 Gripen, которые списываются сейчас в Швеции, и они будут оборудованы этими ракетами.

Какие преимущества у самолетов Gripen?

Относительно самолетов Gripen, какие сильные стороны этих самолетов, какие ракеты могут выпускаться из них? Они больше работают как ПВО или запускать из них ракеты в сторону России будет эффективнее?

Мы сможем качественно работать по территории России с нашей авиации тогда, когда получим хоть какой-то паритет на линии боестолкновения в воздушном пространстве. У русских Су есть ракета Р-37М. Она работает на расстояние 230 км, даже дальше, чем Meteor или АИМ-120 серии Д. Это мешает нашим самолетам работать близко к линии боевого столкновения.

Действительно отдельные единичные операции могут быть выполнены и Gripen, и F-16. Первый вообще несет все вооружение, которое мы сейчас эксплуатируем: и HAMMER, и JDAM, и микроракеты, и ракеты производства Thales, те же Meteor, AIM.

И Taurus, если Германия их даст?

Новые Gripen могут нести Taurus, но это не те Gripen-14, какие Украина, возможно, в ближайшее время получит. Потому что модернизация Gripen под Taurus будет дорогостоящей. Не думаю, что Европа готова тратить на это. Надо понять, что Gripen – это самый дешевый самолет в Европе.

Rafale выпускают в количестве трех самолетов в месяц, а пытаются увеличить до пяти. Почему мы получим их через пять лет? 289 самолетов должны во Франции по внешним контрактам по Rafale. Дополнительно есть 100 своих самолетов, что на вооружении. Этого недостаточно, потому что еще 50 самолетов они должны обеспечить для воздушных сил Франции.

Gripen выпускает 12 самолетов в год, условно один самолет в месяц. Я бы говорил о том, что это более легкий самолет. Он может нести пять тонн, в отличие от Rafale, несущего девять тонн полезной нагрузки. Но он легок в обслуживании. Замена двигателя занимает час. То есть, если самолет в поле приземлился, через час ему сменят двигатель, установят новый и он полетит дальше выполнять боевые задания.

Перезагрузка, заправка самолета происходит как у "Формули-1". То есть, самолет заправляют, не выключая двигатель, добавляется все вооружение – это занимает десять минут. Приземлились, перезарядились, двинулись работать. Но для того, чтобы работать, нужно получить паритет в воздушном пространстве, нужно отогнать российскую авиацию от границы, работать по линии боевого столкновения, по радиолокационным средствам ракетами AGM-88 HARM, работающими по РЛС.

Итак, когда мы слышим, что нам дадут F-16, Gripen, Rafale, то надо подумать не только об архитектуре обеспечения этих самолетов, а следует говорить и о том, что требуются еще и дополнительные системы. Например, внешние самолеты, системы наземной радиолокации и т.д. Не существует вундерваффе, определим это на четвертом году войны. Есть комплекс видов вооружения, которые эффективны.

Возвращаясь к вопросу, насколько эффективна система SAMP/T по сравнению с Patriot, – никто пока не знает. Потому что эти системы, которые есть в Украине, они недостаточно осуществили возможности по перехвату, потому что Patriot больше. Конечно, что если больше систем, то и процент перехвата Patriot будет больше, чем этими системами, которых меньше. Поэтому здесь нужно боевое применение.

Когда мы говорим о 150 самолетах Gripen, о 100 самолетах Rafale и о тех суммах, которые я отметил, – о миллионах за один самолет, – то нужно умножить на это количество самолетов. Мы понимаем, что за весь срок эксплуатации такого количества самолетов выходит миллиард.



Истребитель Gripen/ Фото Getty Images

Теперь вопрос, кто это будет финансировать? Нам нужно создать единый оборонный альянс в Европе, который имел бы общий бюджет и каким бы предполагалось финансирование Украины как государства, которая держит восточный фланг Европы для того, чтобы мы защищали воздушное пространство благодаря этим самолетам.

Есть такие желающие в Европе?

Есть желающие заработать и продать оружие, а потом получить от Украины деньги. Откуда эти деньги получить? С замороженных российских активов? Еще раз буду подчеркивать то, что у нас до сих пор нет единства ни внутри государства, ни в Европе в целом. Есть желание, есть единичные политические мотивы показать помощь Украине, но до сих пор не увеличен объем производства ряда вооружений, до сих пор ни одна страна не вступилась полностью за Украину перед Россией.

О планах России на 2026 год

ГУР недавно обнародовала планы россиян на следующий год по изготовлению 120 тысяч КАБов и 30 тысяч "Шахедов". Возможно, они выйдут и на более высокие показатели. Россияне впервые выпускали КАБы по Полтавщине, позже по Одесщине. Какие у них планы на 2026 год, какая угроза от этих авиабомб и дронов? Чем нужно противодействовать им?

Мы видим сейчас "Шахед-107", появившийся в воздушном пространстве Украины. Россия пытается удешевить средства поражения, которые он использует. КАБ – это же дешевое средство, как и "Шахед", "Молния", "Бандероль". Но не обольщайтесь тем, что у россиян закончатся деньги. У них есть деньги, они хотят больше средств вооружения использовать по территории Украины, поэтому привлекают много дешевого оружия.

Безусловно, это существенно нагружает ПВО, а затем, например, четыре ракеты все же долетают в цель. 40 ракет по сравнению с 400 дронами. Из 40 ракет четыре долетают. Они могут себе позволить бить по жилым кварталам, убивать гражданское население, потому что это россияне, они – террористы.

До какой степени россияне еще могут модернизировать КАБы и "Шахеды", и какое наиболее эффективное средство им противодействовать?

Берем дрон-перехватчик, добавляем к нему дневную и ночную камеры, возможность визуального увлечения цели, плюс пытаемся разогнать его по скорости и существенно удорожаем средство. Затем убиваем его о "Шахед". К чему это я веду?

Есть ракета Tamir, которая является одним из элементов "Железного купола" Израиля. Эта ракета стоит 50 тысяч долларов. Она имеет командный уровень наведения, то есть средства радиолокации и качественную систему детекции с хорошими баллистическими калькуляторами, которые всегда есть на земле и они не уничтожаются. Они наводят эту дешевую ракету на ту цель, которую нужно перехватить.

Надо искать решение. Например, есть французская система, которая противодействует КАБам и дронам с искусственным интеллектом, когда используется рой дронов, который будет создавать в воздухе "минное поле". Так вот, в нем один дрон стоит 2 тысячи долларов. В среднем на одну цель будут использоваться от 20 до 50 дронов. То есть, условно, это уже 100 тысяч долларов.

Уничтожение "Шахеда" благодаря Gepard стоит 15 тысяч долларов. Поэтому здесь мы говорим о том, что иногда, пытаясь создать дешевую вещь, мы создаем гораздо более дорогую и неперспективную. Потому что изменение воздушной цели приведет к тому, что нам нужно будет искать новые алгоритмы перехвата, а при этом мы могли бы просто внести новый алгоритм в систему детекции и сосчитать по-новому в баллистических ракетах.

Тогда мы уже могли бы использовать то же самое средство перехвата, в котором были ранее заложенные возможности. Речь не о том, чтобы догнать воздушную цель, мы говорим о возможности выйти на встречный курс. Условно говоря, как мы сбили русский вертолет? Стояли на встречном курсе вертолета FPV-дроном. Его стоимость составляет 500 долларов.

Стратегическое мышление очень важно. Мы должны понять, что эта война надолго. Ни одна страна в мире не желает исчезновения России с политической карты. Поэтому мы вынуждены искать инструменты, которые будут работать длительный период, которые будут работать со стратегическим видением. То есть, условно говоря, которые мы можем модернизировать, а не создавать новое средство, которое будет функционировать.

Итак, нужны унификация, стандартизация, единая стратегия развития ОПК, принятие европейских законодательных норм по экспорту вооружения. Потому что мы обнаружили, что мы экспортируем вооружение, но при этом не подписали Европейский кодекс экспорта вооружения, который является единственным законом в Европе, регламентирующим работу.

Если мы хотим, чтобы Европа в нас увидела надежных партнеров, за которых она может вступиться, нам тоже нужно играть по европейским правилам и договариваться о совместных возможностях на равных условиях. Потому что у нас есть безупречный опыт борьбы новой современной войны. Ни одна страна в мире, кроме России, не имеет такого опыта.

Но мы видим, какие действия со стороны России по стратегическому видению, и понимаем, где мы отстаем, где мы не можем масштабироваться. Потому что дрон на оптоволокне, который некоторым военнокомандующим казался ерундой, оказался довольно неплохим решением. Оно не везде эффективно, но является одним из частей видов вооружения. От каждого средства поражения есть своя защита.

Как вы думаете, продолжит ли Россия гибридную войну против Европы, попытается ли еще нарушать воздушное пространство?

Недавно был подрыв железнодорожного пути в Польше. Поэтому они не остановятся, тем более, что Россия, Иран, Северная Корея под эгидой Китая хотят получить себе Европу. Поэтому они будут это делать. Пока весь мир, Европа, не объединятся для того, чтобы дать по зубам России, поставить на место тот же Иран и КНДР, мы будем и дальше видеть такую гибридную войну, которая сейчас происходит.