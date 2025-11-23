По це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що це легкіший літак. Авіація типу Gripen може нести 5 тонн на відміну від Rafale, який несе 9 тонн корисного навантаження.

Дивіться також Доведеться списувати F-16, – інтерв'ю авіаексперта про нові винищувачі та ППО, що отримає Україна

Які характеристики має Gripen?

Gripen легкий в обслуговуванні. Заміна двигуна займає всього годину. Якщо літак в полі приземлився, то протягом такого часу йому можна буде замінити двигун, встановити новий і він полетить далі виконувати бойові завдання. Перезавантаження, заправка літака відбувається як у "Формулі-1".

Він заправляється, не вимикаючи двигун, додається все озброєння – це займає десять хвилин. Приземлилися, перезарядилися, рушили працювати,

– озвучив Храпчинський.

Він зазначив, що Україна зможе якісно працювати по території Росії з авіації тоді, коли отримає хоч якийсь паритет на лінії боєзіткнення в повітряному просторі. У російських Су є ракета Р-37М. Вона працює на відстань 230 кілометрів, навіть далі, ніж Meteor чи АІМ-120 серії Д. Це, зі слів Храпчинського, заважає нашим літакам працювати близько до лінії бойового зіткнення.

"Тому ми розуміємо, що коли ми кажемо про літак, який може працювати, то дійсно окремі поодинокі операції можуть бути виконані й Gripen, й F-16. Перший взагалі несе все озброєння, яке ми зараз експлуатуємо: і HAMMER, і JDAM, і мікроракети, і ракети виробництва Thales, ті ж Meteor, AIM", – пояснив Храпчинський.

Нові Gripen можуть нести і німецькі Taurus, але це не ті Gripen-14, які Україна, можливо, найближчим часом отримає. Тому що модернізація Gripen під Taurus вартує дорого. Навряд чи Європа готова витрачати на це гроші.

Мало отримати лише літаки, треба додаткові системи

Стосовно літаків Rafale, які Україна очікує отримати від Франції, то їх виробляють по три одиниці щорічно. У планах збільшити до п'яти.

Чому ми отримаємо їх через п'ять років? 289 літаків заборговані у Франції по зовнішнім контрактам по Rafale. Додатково є 100 своїх літаків, які є на озброєнні. Цього недостатньо, тому що ще 50 літаками вони повинні забезпечити Повітряні сили Франції,

– розповів Храпчинський.

Колишній офіцер Повітряних сил підкреслив, що для того, щоб працювати авацією, треба отримати паритет в повітряному просторі, потрібно відігнати російські літаки від кордону, працювати по лінії бойового зіткнення, по засобах радіолокації ракетами AGM-88 HARM, які працюють по РЛС.

Тому, коли ми чуємо, що Україні дадуть F-16, Gripen, Rafale, то, як наголосив Храпчинський, варто подумати не тільки про архітектуру забезпечення цих літаків (аеродромне живлення; воділо, яке буде заводити цей літак на стоянку), а слід казати і про те, що потрібні ще і додаткові системи до них. Наприклад, зовнішні літаки, системи наземної радіолокації.

Він також зауважив на тому, що коли мовиться про 150 літаків Gripen, про 100 літаків Rafale і про ті озвучені суми (мільйони за один літак), то треба помножити на кількість літаків.

"Ми розуміємо, що в середньому цикл, це весь термін експлуатації такої кількості літаків, виходить на мільярд. Тепер питання, хто це буде фінансувати? Нам треба створити єдиний оборонний альянс в Європі, який був би зі спільним бюджетом і яким передбачалось би фінансування України як держави, яка тримає східний фланг Європи для того, щоб ми захищали повітряний простір завдяки цим літакам", – підсумував Храпчинський.

Він висловив думку, що в Європі сьогодні є охочі заробити й продати зброю, а потім отримати від України гроші. Однак постає питання, звідки ці гроші взяти. Храпчинський вкотре наголосив, що у нас досі немає єдності ні всередині України, ні в Європі в цілому. З його слів, є поодинокі політичні мотиви показати підтримку України, але досі не збільшено обсяг виробництва низки озброєння, донині жодна країна не вступилась повністю за нашу державу перед Росією.

Коли Україна отримає Gripen та як їх оцінюють експерти?