Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач Василь Пехньо, додавши, що Gripen – це найдешевша платформа. Яка вартість польоту на цьому літаку та вказаних інше – читайте детальніше в матеріалі.

В чому переваги Gripen?

Військовий оглядач розповів, що вартість однієї години польоту Gripen складає від 6 до 8 тисяч доларів. Водночас для літаків F-16 – від 15 до 20 тисяч. А для F-35 ціна становитиме понад декілька десятків тисяч доларів.

Gripen найдешевший в обслуговуванні. Він найменш вибагливий у питанні необхідності мати відповідну інфраструктуру. Він може приземлятися на звичайні шосейні дороги посеред українських автошляхів. Для нього не потрібно витонченої аеродромної інфраструктури,

– пояснив Пехньо.

Зі слів військового оглядача, існує припущення, що цей літак свого часу розроблявся навмисно настільки спрощеним, аби на ньому могли літати навіть солдати строковики, які проходили службу в армії Швеції.

Gripen ідеальний літак для нас. Чому ми обрали спочатку F-16? Тому що їх по світу б/у було значно більше, тому Україна могла їх швидше отримати, бо нам потрібні були негайно. А Gripen – на майбутнє,

– зауважив Пехньо.

Він наголосив, що Gripen – це універсальна платформа, яка може використовувати як американське, так і європейське озброєння. Пехньо запевнив, що всі типи ракет до нього можуть інтегруватися. А от F-16, наприклад, не здатний запускати Storm Shadow.

Gripen для України: що відомо?