Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач Василь Пехньо, додавши, що Gripen – це найдешевша платформа. Яка вартість польоту на цьому літаку та вказаних інше – читайте детальніше в матеріалі.
Дивіться також Шведські винищувачі Gripen: для чого вони Україні, скільки коштують, на що здатні та чи кращі за F-16
В чому переваги Gripen?
Військовий оглядач розповів, що вартість однієї години польоту Gripen складає від 6 до 8 тисяч доларів. Водночас для літаків F-16 – від 15 до 20 тисяч. А для F-35 ціна становитиме понад декілька десятків тисяч доларів.
Gripen найдешевший в обслуговуванні. Він найменш вибагливий у питанні необхідності мати відповідну інфраструктуру. Він може приземлятися на звичайні шосейні дороги посеред українських автошляхів. Для нього не потрібно витонченої аеродромної інфраструктури,
– пояснив Пехньо.
Зі слів військового оглядача, існує припущення, що цей літак свого часу розроблявся навмисно настільки спрощеним, аби на ньому могли літати навіть солдати строковики, які проходили службу в армії Швеції.
Gripen ідеальний літак для нас. Чому ми обрали спочатку F-16? Тому що їх по світу б/у було значно більше, тому Україна могла їх швидше отримати, бо нам потрібні були негайно. А Gripen – на майбутнє,
– зауважив Пехньо.
Він наголосив, що Gripen – це універсальна платформа, яка може використовувати як американське, так і європейське озброєння. Пехньо запевнив, що всі типи ракет до нього можуть інтегруватися. А от F-16, наприклад, не здатний запускати Storm Shadow.
Gripen для України: що відомо?
Президент України повідомив про досягнуту домовленість зі Швецією щодо бойових літаків Gripen. Наша держава сподівається отримати від союзника 150 одиниць цього типу авіації. Перші літаки, зі слів Володимира Зеленського, можуть з'явитися в Україні у 2026 році.
Підготовка до польоту на цих літаках потребуватиме орієнтовно 15 хвилин. Опанувати їх нескладно. Про це розповів політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, припустивши, що першим етапом Україна отримає 40 Gripen, одразу всі 150 їй не поставлять.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що виробництво найновішого покоління цих літаків тільки починає набирати обертів. Аби дати нашій державі 150 Gripen, згідно з його прогнозами, знадобиться 10 – 15 років.