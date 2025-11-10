Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що ці літаки можуть нести різне озброєння. Крім того, можуть працювати в парі з іншими літаками та комплексами.

Як Gripen підсилять повітряну оборону?

Військовий експерт пояснив, що для оборони повітряного простору та наступу Україна потребує 200 – 300 винищувачів. Найкраще, щоб всі вони були одного виду, тоді обслуговувати їх буде легше. Крім того, навчання пілотів буде швидше. Це могли б бути F-16, але немає достатньої кількості зброї до них через її блокування з боку США.

Тому, на думку Світана, нашій країні потрібно обрати європейські борти. Найкращий вибір – шведські Gripen, які можуть нести великий спектр озброєння, навіть TAURUS. Ці літаки "невибагливі", багатофункціональні та досить дешеві. Двигуни до них можна буде виготовляти в Україні.

На початок ми можемо погодитись хоча б на ескадрилью Gripen другої серії. Вони можуть працювати в парі з шведськими Saab, а з землі їх би підсилили Patriot. Тоді ми відсунемо російську авіацію дуже далеко, вона не показуватиме носа,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що наша держава планує створити авіаційний флот із 250 сучасних літаків, включаючи F-16, Gripen і Rafale. Ми вже ведемо діалог зі Швецією, Францією та США щодо бойових літаків.

Коли і скільки Gripen отримає Україна?