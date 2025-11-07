Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, розповівши, що нещодавно у будинок, в якому він жив, прилетіло два КАБи. Ворог тероризує ними як військових, так і цивільних.

Як росіяни покращують КАБи?

Росія модернізує не лише дрони, а й керовані авіабомби. Зокрема росіяни мають в своєму арсеналі реактивні. Як пояснив офіцер, найбільша проблема у тому, що до них противник доставляє умовні чіпи, які дають їм змогу бути стійкішими до засобів РЕБ.

Це дуже ускладнило протидіяти їхній прицільності. Завдяки тому, що вони збільшили дальність до 200 кілометрів, авіація противника не завжди заходить у той повітряний простір, який може використовуватися для збиття цих літаків. Це проблема,

– пояснив Отченаш.

Він наголосив на тому, ворог може залітати вглибину фронту на 70 – 100 кілометрів і обстрілювати українські території з окупованої місцевості. КАБи завдають великої шкоди.

Стосовно дронів, які російська армія також застосовує на фронті, зокрема на оптоволокні, по якості та кількості цих БплА противник на голову вище ЗСУ. Як зазначив офіцер, це потрібно визнавати. Він розповів, що у російський підрозділ "Рубікон" вкладаються мільярди рублів, росіяни мають можливість розвиватися і вигадувати щось нове.

Це наша проблема, адже нам потрібно не тільки швидко знайти протидію цим оптоволоконним дронам, а й завдавати ударів у відповідь. Наразі одним з найефективніших методів боротьби проти "Рубікону"є знищення їхніх засобів та пілотів БпЛА,

– озвучив Отченаш.

Тому що після ліквідації цих пілотів, противнику потрібен час, аби підготувати нових. Якщо виробляти засоби ураження можна відносно швидко, то на навчання нових операторів дронів потрібно витрачати час.

