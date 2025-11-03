Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) Держкорпорації Ростех.

Скільки нових літаків Су-35С виготовили росіяни?

Точна кількість не відома. Але в повідомленні усіляко підкреслюють, що ОАК виконував державне замовлення. І всіляко вихваляють власні вироби. Мовляв, літак допомагає завоювати панування в повітрі за будь-яких погодних умов на великих відстанях від аеродрому базування.

Авіабудівники Держкорпорації Ростех впевнено наростили темпи постачання сучасних бойових літаків на користь міноборони Росії. Це стосується і Су-35С – найбільш результативнішого сучасного винищувача у світі на сьогодні. На рахунку цих машин безліч знищених повітряних цілей супротивника. Літак оснащений передовим обладнанням та засобами ураження великого радіуса дії. Су-35С може ефективно завойовувати панування в повітрі, знищувати наземні та надводні цілі вдень і вночі у простих та складних погодних умовах,

– розповіли в Ростеху.

Нові Су-35С / Фото ОАК

Генеральний директор ОАК підкреслив: його корпорація будує швидко і "виконує серйозне завдання щодо збільшення обсягів випуску військової продукції". Літаки будуватимуть і надалі – цього року планують постачання чергових партій літаків оперативно-тактичної та військово-транспортної авіації. Деталей, які саме судна входять у цей перелік, не навели.

В дописі ідеться, що винищувачі пройшли наземні та льотні заводські випробування, а потім "вирушили до місць несення служби". Мова про війну проти України.

Також наводять слова пілота одного з цих літаків – тієї людини, яка щодня скидає бомби по українцях. Він сказав, що російський міністр оборони Бєлоусов поставив завдання постачати у війська "особливо затребувані зразки озброєння та техніки".

Хочеться висловити слова подяки представникам заводу та всім, хто брав участь у збиранні та підготовці авіаційної техніки, за професіоналізм. Су-35С зарекомендував себе як надійний авіаційний комплекс, здатний виконати практично будь-яке завдання, поставлене перед оперативно-тактичною авіацією під час "спеціальної військової операції",

– висловився льотчик Су-35С.

Яку зброю несе Су-35?

Потенційно ця "сушка" може нести КАБи та скидати їх на українські позиції. Але зазвичай вона виступає бортом прикриття. Судно виявляє потенційні загрози, наприклад зенітно-ракетні системи чи літак, та атакує їх далекобійними ракетами.

Загалом Су-35С – багатофункціональний винищувач. Він призначений для ураження повітряних, наземних і надводних цілей, об'єктів інфраструктури, а також для ведення повітряної розвідки і завоювання панування у повітрі. Окрім стандартного авіаційного озброєння, Су-35 є також носієм керованих ракет класу "повітря-повітря" великої дальності Р-37М, котра здатна вражати повітряні цілі на відстані до 400 кілометрів,

– указували в "Мілітарному".

Вузлів підвіски озброєння в цього літака 12. Він може нести 6 протикорабельних ракет Х-31, Х-35У або 2 Х-59М, 8 КАБів по 500 кілограмів чи 3 КАБи по 1500 кілограмів, а також 6 некерованих боєприпасів.