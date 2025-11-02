Наляканий ворог був змушений змінити свою тактику. Про це в ефірі телемарафону розповів старший офіцер відділення комунікацій 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ знищили рідкісний російсний дрон "Князь Вєщій Олег"

Що відбувається на Покровському напрямку?

Тепер тактична авіація, гелікоптери росіян наразі більше не з'являються в зоні видимості. Противник не використовує їх для ротацій та евакуацій.

Зауважимо, що за штурвалом збитого Мі-8 біля Котлярівки перебував 27-річний син полковника армії Росії Михайло Аврамєнко. За участь у війні в Україні він отримав дві державні нагороди

За словами Мишака, на Покровському напрямку ворог продовжує активно використовувати іншу авіаційну зброю – літаки та керовані авіабомби. КАБи стали більш точнішими, іноді їм навіть вдається оминати українські засоби РЕБ.

Окремо офіцер додав, що окупанти на цій ділянці фронту не використовують бронетехніку. Вони намагаються просуватися малими піхотними групами.

Що відомо про останні втрати окупантів?