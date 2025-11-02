Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар штаб-сержанта 3-ї категорії відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександра Вовка в етері Суспільного.

Дивіться також Тиск ворога на фронті, просування росіян і успіхи ЗСУ: звіт і карти ISW

Кого відправляє Росія на Покровський напрямок?

Російські загарбники виводять 155-ту бригаду морської піхоти та замінює менш підготовленими підрозділами – 108-м мотопіхотним та 68-м танковим полками зі складу 150-ї дивізії.

Протягом останнього часу цей підрозділ був зусиллями наших військовослужбовців майже знищений і він зараз виводиться, те що залишилось виводиться, відбувається заміна на мотопіхотні підрозділи. Це свідчить про те, що ворог зазнав в зоні нашої відповідальності великих втрат і цілий підрозділ став небоєздатним,

– пояснив штаб-сержант.

Він додав, що новоприбулі російські піхотинці дезорієнтовані, не розуміють ситуації на фронті та зазнають значних втрат під час спроб штурмів. Водночас активні атаки ворога відбуваються в дощову погоду, коли ускладнена робота українських дронів.

Окупанти намагаються прорватися в напрямку Костянтинівка – Куп'янськ, але більшість техніки знищується ще до підходу до позицій ЗСУ. Ворог не полишає спроб перерізати логістичні шляхи, використовуючи FPV-дрони та дрони-"почекуни", що очікують на ціль.

Яка ситуація в Донецькій області?