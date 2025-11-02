Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також На це розраховує Путін: військовий розкрив план ворога на фронті

ЗСУ нещодавно просунулися на Лиманському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що українські війська мають просування на північний схід від Ямполя (на південний схід від Лимана).

Загарбники також продовжували наступальні дії на північний схід від Борової у напрямку Новоплатонівки, але не просунулися вперед.

Минулої доби ворожі сили продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

Армія ворога нещодавно просунулася у напрямку Великого Бурлука . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 листопада, свідчать про те, що загарбники просунулися на північ від Амбарне (на північний схід від Великого Бурлука).

Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися вперед.

Російські війська 1 листопада продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Окупанти продовжили наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Вони продовжили такі дії і на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, але підтвердженого прогресу не досягли.

Загарбницькі війська продовжували наступальні операції на схід від Добропілля поблизу Шахова та на південний схід від Добропілля поблизу Заповідного, але не просунулися вперед.

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Окупанти продовжували наступальні операції на південний схід від Новопавлівки поблизу Дачного та на південь від Новопавлівки поблизу Філії, але не просунулися вперед. Така ж ситуація і на Великомихайлівському напрямку.

Минулої доби ворог продовжив наступальні операції на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області, але не просунувся вперед.