Как изменилась ситуация на фронте?
Российские войска 1 ноября продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.
Армия врага недавно продвинулась в направлении Великого Бурлука. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 ноября, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись на север от Амбарного (к северо-востоку от Великого Бурлука).
За прошедшие сутки вражеские силы продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Захватчики также продолжали наступательные действия северо-восточнее Боровой в направлении Новоплатоновки, но не продвинулись вперед.
ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска имеют продвижение на северо-восток от Ямполя (на юго-восток от Лимана).
Оккупанты продолжили наступать на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Они продолжили такие действия и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.
Захватнические войска продолжали наступательные операции к востоку от Доброполья вблизи Шахова и на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного, но не продвинулись вперед.
Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
Оккупанты продолжали наступательные операции на юго-восток от Новопавловки вблизи Дачного и к югу от Новопавловки вблизи Филиала, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация и на Великомихайловском направлении.
За прошедшие сутки враг продолжил наступательные операции на Гуляйпольском направлении і на западе Запорожской области, но не продвинулся вперед.
Захватническая армия продолжала также ограниченные наземные операции на Херсонском направлении, в частности на восток от Херсона в направлении Антоновского моста, но не продвинулась вперед.
Ситуация на фронте: последние новости
Отметим, что в течение 31 октября на фронте зафиксировано 157 боевых столкновений. Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, враг совершил 4160 обстрелов, в частности 108 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5404 дроны-камикадзе.
Главнокомандующий ВСУ Сирский 1 ноября сообщил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. По его словам, продолжается освобождение и зачистка территории на Добропольском выступе. "Покровск – держим. Мирноград – держим", – подчеркнул он.
Днем в субботу, 1 ноября, аналитики DeepState обновили карту фронта. Силы обороны отбросили оккупантов вблизи Нового Шахового. Враг продвинулся вблизи Казацкого, Красногорского, в Миролюбовке и оккупировал Новогригорьевку.