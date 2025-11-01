Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7 корпус десантно-штурмовых войск.
Изменилась ли ситуация в Покровске?
Украинские военные провели контрдействия на атаки россиян и за это время смогли улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города. Украинские штурмовики перемещаются по населенному пункту, распределяя личный состав.
Военные также ищут решение по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием.
Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске – постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян. Всего в октябре в полосе ответственности 7 корпуса украинские воины ликвидировали 1320 россиян, еще 646 – "вышли из строя",
– сообщили в корпусе.
Возле Покровска ВСУ успешно уничтожают оккупантов: видео
Врагу также противодействуют с помощью дронов-камикадзе. Как пишут военные, за последние сутки в направлении Покровска защитники сбили пять "Шахедов" и "Герань".
Стоит отметить! Спецназовцам удалось десантироваться с вертолета в районе Покровска. Такая важная операция была сложной, требовала синхронных действий различных звеньев Сил обороны. Защитники сделали все возможное, чтобы пролет борта и высадка личного состава была безопасной. Для этого в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ задействовали подразделения ПВО, радиоэлектронной борьбы и разведки, а также беспилотники.
Что еще известно о боевых действиях возле Покровска?
1 ноября российское командование заявило об уничтожении украинского десанта в Покровске, но украинская разведка эту информацию опровергла. Известно, что ГУР продолжает защищать логистику, движущуюся к ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подробнее рассказал о обороне Покровско-Мирноградской агломерации, отметив, что украинские силы сдерживают давление российской группировки, проводя операции по уничтожению и вытеснению врага возле Доброполья, Покровска и Мирнограда.
Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в эфире 24 Канала рассказал, что после того, как российские захватчики просочились в Покровск, они начали переодеваться в гражданскую одежду и терроризировать мирное население, используя его как живой щит.