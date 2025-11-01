Кроме того, в ГУР заверили, что операция в городе продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Как отреагировало ГУР на заявления России?
Спецназовцы Главного управления разведки действуют в Покровске. Российское минобороны утверждало, что там штурмовые подразделения якобы "продолжают уничтожать окруженные украинские силы в районе железнодорожного вокзала".
Источники в украинской разведке в комментарии Суспильному отметили, что информация российского военного руководства не соответствует действительности. По их словам, стабилизационные мероприятия "в определенном районе" Покровска продолжаются под руководством главы Управления Кирилла Буданова.
В ГУР назвали заявления россиян очередной пропагандой и отметили, что это похоже на предыдущие вымышленные сообщения руководителя российского генштаба Валерия Герасимова о якобы окружении и захвате города.
Какова ситуация в Донецкой области?
СМИ сообщили 31 октября, что Украина проводит контрнаступательные действия возле Покровска, где продолжаются интенсивные бои. Украинская разведка провела десантную операцию для восстановления логистики. К ней привлекли несколько вертолетов.
Военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала заявил, что командование России поставило своим войскам задачу оккупировать всю территорию Донецкой области.
По данным ISW, украинские защитники несущественно продвинулись во время контратак у Покровска. Российские захватчики в это время продолжили заходить в пределы самого Покровска и на восток от Мирнограда.