Кроме того, в ГУР заверили, что операция в городе продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Как отреагировало ГУР на заявления России?

Спецназовцы Главного управления разведки действуют в Покровске. Российское минобороны утверждало, что там штурмовые подразделения якобы "продолжают уничтожать окруженные украинские силы в районе железнодорожного вокзала".

Источники в украинской разведке в комментарии Суспильному отметили, что информация российского военного руководства не соответствует действительности. По их словам, стабилизационные мероприятия "в определенном районе" Покровска продолжаются под руководством главы Управления Кирилла Буданова.

В ГУР назвали заявления россиян очередной пропагандой и отметили, что это похоже на предыдущие вымышленные сообщения руководителя российского генштаба Валерия Герасимова о якобы окружении и захвате города.

Какова ситуация в Донецкой области?