Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

Как продолжается оборона в Покровске?

В районе Покровска работают силы ГУР, которые выполняют задачи по охране снабжения для пехотинцев. Это официально подтвердили в украинской армии. Источник издания также подтвердил, что начальник Управления Кирилл Буданов лично руководит этой операцией.

В Reuters публиковали кадры, на которых не менее 10 украинских спецназовцев высаживаются из вертолета Black Hawk и разбегаются по полю, начиная операцию.

ГУР начало операцию в Покровске: смотрите видео

В российском минобороны тоже описывали это видео, но заявляли, что россияне якобы уничтожили всю эту группу представителей ГУР. Однако другие источники отрицают и говорят, что спецотряд продолжает действовать.

Что известно о нынешней ситуации в Покровске?

Майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил важность быстрой стабилизации ситуации на Покровском направлении. Он заявил, что сейчас окружения войск ВСУ нет, украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и проводят зачистки. В то же время россияне в этом районе действуют хаотично.

Контрнаступление в Покровске: что известно?