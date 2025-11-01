Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.
Как продолжается оборона в Покровске?
В районе Покровска работают силы ГУР, которые выполняют задачи по охране снабжения для пехотинцев. Это официально подтвердили в украинской армии. Источник издания также подтвердил, что начальник Управления Кирилл Буданов лично руководит этой операцией.
В Reuters публиковали кадры, на которых не менее 10 украинских спецназовцев высаживаются из вертолета Black Hawk и разбегаются по полю, начиная операцию.
ГУР начало операцию в Покровске: смотрите видео
В российском минобороны тоже описывали это видео, но заявляли, что россияне якобы уничтожили всю эту группу представителей ГУР. Однако другие источники отрицают и говорят, что спецотряд продолжает действовать.
Что известно о нынешней ситуации в Покровске?
Майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил важность быстрой стабилизации ситуации на Покровском направлении. Он заявил, что сейчас окружения войск ВСУ нет, украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и проводят зачистки. В то же время россияне в этом районе действуют хаотично.
Контрнаступление в Покровске: что известно?
Российские войска давят в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Известно, что в боях уже участвуют и резервисты, которых Россия перебросила на это направление в начале осени.
По информации президента Владимира Зеленский, Россия привлекла для захвата Покровска около 170 тысяч военных. Вражеские подразделения постепенно удается выбивать из города, чтобы у Сил обороны была возможность сохранить свои силы, несмотря на сложную ситуацию.
Украинские военные проводят контрнаступательные действия вблизи Покровска, там продолжаются ожесточенные бои. Десантники пытаются разблокировать логистику, используя несколько вертолетов.