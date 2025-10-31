Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что давление со стороны противника действительно мощное.

Что происходит в Покровско-Мирноградской агломерации?

Российские войска имеют целью расширить сухопутный коридор, захватить часть Запорожской области, юго-восточную часть Днепропетровской, западную часть Донецкой. Военный эксперт отметил, что действия россиян по накоплению резервов были известны украинской разведке. Он предполагает, что было приложено недостаточно усилий по обеспечению плотности войск и огня.

"Поэтому позволили россиянам перевалить через трассу Покровск – Мирноград – Константиновка. А это уже дало возможность им попытаться окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Часть российских войск несколько недель назад двинулась в сторону Доброполья. Там их успешно перехватили, сжали с флангов и добивают наши войска", – озвучил Свитан.

А вот над двумя условными клешнями, которые образовались в районе Покровска, по словам полковника запаса ВСУ, до сих пор никто серьезно не работает. Он рассказал, что противник взял под контроль Удачное и Котлино (железнодорожная ветка на Покровск). Дальнейшее движение на север позволило им выйти на трассу, которая простирается из Павлограда. Там оккупанты установили свой триколор, но провисел он недолго, через час его уничтожили.

"Россияне осуществляют движение вдоль железной дороги, до центра Покровска. Там сейчас сосредоточено более 200 тысяч личного состава врага, особенно южнее железной дороги. Такая же картина и по Мирнограду, россияне подошли к границам города, пытаются зайти туда. А с севера они просачиваются между Родинским и Мирноградом. Пробуют полностью окружить Покровско-Мирноградский участок", – рассказал Свитан.

Угроза для ВСУ: как следует действовать?

Военный эксперт считает, что в ВСУ до сих пор есть возможность взять врага по примеру как это было в Доброполье (тогда пресекли наступательные операции россиян) в клешни с обеих сторон и раздробить эти подразделения. Свитан отметил, что возможно это не делается сейчас из-за недостатка резервов.

Хотя есть возможность поставить в строй силовиков, снять с них бронь. Ими можно было бы пополнить корпуса. Такая возможность есть. Если такое решение примут, тогда можно будет удержать агломерацию, восстановить определенные позиции, взяв в плен или уничтожив большое количество российских солдат,

– подытожил Свитан.

Он убежден, что если этого не сделать, то надо будет принимать решение о выводе из определенных участков украинских частей, которые могут оказаться в оперативном окружении. Придется тогда перестроить линию обороны в пределах Покровска (по примеру Волчанска), удерживать не сам город, куда уже просочились россияне, а его рубежи.

