Какова ситуация в Покровске?

Как отметили в DeepState, "тряпка как появилась – так и исчезла".

Триколор россиян на потолке "Покровск" обнаружили примерно в 9:40, а уже в 10:40 он был уничтожен.

Ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает затягивать пехоту. По состоянию на сейчас Силы Обороны Украины прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери,

– отмечают аналитики.

Они также добавили, что город сейчас – большая серая зона: южнее железной дороги есть много позиций ВСУ, а севернее – просочилось немало оккупантов.

