Яка ситуація у Покровську?

Як зауважили у DeepState, "ганчірка як з'явилася – так і зникла".

Триколор росіян на стелі "Покровськ" виявили приблизно о 9:40, а вже о 10:40 він був знищений.

Росіяни вивісили свій прапор у Покровську: дивіться відео

Знищення російського триколору: дивіться відео

Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих зусиль, щоб нанести ворогу максимальних втрат,

– зауважують аналітики.

Вони також додали, що місто наразі – велика сіра зона: південніше залізниці є багато позицій ЗСУ, а північніше – просочилося чимало окупантів.

