Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.
Яка ситуація у Покровську?
Як зауважили у DeepState, "ганчірка як з'явилася – так і зникла".
Триколор росіян на стелі "Покровськ" виявили приблизно о 9:40, а вже о 10:40 він був знищений.
Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих зусиль, щоб нанести ворогу максимальних втрат,
– зауважують аналітики.
Вони також додали, що місто наразі – велика сіра зона: південніше залізниці є багато позицій ЗСУ, а північніше – просочилося чимало окупантів.
Інші новини з Покровського напрямку
За добу 28 жовтня на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 45 російських штурмів біля населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.
Військові показали карту, як росіяни планували оточити Покровську агломерацію. Для цього противник задіяв близько 11 тисяч осіб. Захисники продовжують оборонну операцію і за останні 2 дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШРДШВ було ліквідовано 90 окупантів, ще 42 – поранені.
За даними The Financial Times, Путін хоче захопити Покровськ до 15 листопада. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зауважив, що диктатору це потрібно, аби посилити переговорні позиції Росії.