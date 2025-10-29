7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ показав ймовірну карту російського плану, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Бої точаться цілодобово: карта фронту на 29 жовтня
Як окупанти планували захопити Покровський район?
Збройні Сили України, а саме 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ розповів, що для реалізації свого плану росіяни залучили близько 11 тисяч осіб. Групи, яким вдалось таємно проникнути в місто, намагались просунутись на північний захід та північ від Покровська.
Загалом за інформацією 7-го корпусу, у районі їхньої відповідальності ворог зосередив 27 тисяч військових, близько 100 танків, близько 260 бойових броньованих машин і до 160 артилерійських систем та мінометів.
Ймовірний план ворога з оточення Покровського району / Фото 7 корпус ДШВ
Українські захисники продовжують оборонну операцію в Покровській агломерації. За два дні військовим вдалось ліквідувати 90 російських військових та поранити 42. ЗСУ вже знищили 1 БТР, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобілі, 1 мотоцикл та збили й посадили 158 дронів.
Безпосередньо у Покровську загинуло 18 окупантів. Наразі ситуація контрольована – захисники утримують позиції та готуються до можливих атак ворога.
Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав один з найгарячіших секторів фронту на Покровському напрямку. Він наголосив на важливості збереження життя військових й дав розпорядження щодо посилення оборони та боротьби з ворожими БпЛА й артилерією.
На Покровському напрямку ситуація залишається складною – тривають вуличні бої. Росіяни гатять по цивільних і вдираються в їхні домівки.
Українські сили за добу 28 жовтня зупинили 45 російських штурмів біля населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.