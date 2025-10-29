7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ показав ймовірну карту російського плану, повідомляє 24 Канал.

Як окупанти планували захопити Покровський район?

Збройні Сили України, а саме 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ розповів, що для реалізації свого плану росіяни залучили близько 11 тисяч осіб. Групи, яким вдалось таємно проникнути в місто, намагались просунутись на північний захід та північ від Покровська.

Загалом за інформацією 7-го корпусу, у районі їхньої відповідальності ворог зосередив 27 тисяч військових, близько 100 танків, близько 260 бойових броньованих машин і до 160 артилерійських систем та мінометів.



Ймовірний план ворога з оточення Покровського району / Фото 7 корпус ДШВ

Українські захисники продовжують оборонну операцію в Покровській агломерації. За два дні військовим вдалось ліквідувати 90 російських військових та поранити 42. ЗСУ вже знищили 1 БТР, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобілі, 1 мотоцикл та збили й посадили 158 дронів.

Безпосередньо у Покровську загинуло 18 окупантів. Наразі ситуація контрольована – захисники утримують позиції та готуються до можливих атак ворога.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?