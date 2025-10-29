Протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни здійснили 57 авіаційних ударів, 4518 артобстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, а також вгатив 4679 дронами-камікадзе.

Як змінився фронт за добу?

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Ворог скинув з авіації 25 КАБів і здійснив 174 обстріли, зокрема 10 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять атак на позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 8 боєзіткнень. Російські штурми вдалося зупинити біля Піщаного та в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 13 атак і намагався вклинитися в нашу оборону у районах Зеленого Гаю, Дерилового, Новоселівки та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве й Олександрівка.

На Слов’янському напрямку захисники зупинили 10 наступальних дій окупантів у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку було два боєзіткнення, адже підрозділи росіян хотіли просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував 18 разів у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку вдалося зупинити 45 російських штурмів біля населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку відбулося 23 атаки у районах Зеленого Гаю, Соснівки, Вербового, Успенівки, Новогригорівки, Рибного, Павлівки та Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку оборонці зупинили 7 ворожих просувань біля Новомиколаївки та Лугівського.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили 7 противника атак на свої позиції в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти тричі атакували українські позиції у напрямку Антонівського мосту.

