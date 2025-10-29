Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті на вечір 28 жовтня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 2 штурмові дії окупантів. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів, при цьому скинув 21 керовану авіабомбу, здійснив 151 обстріл, з яких 7 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. 2 атаки досі тривають.

На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 5 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Досі у 4 локаціях бої продовжуються.

На Слов'янському напрямку ворог 6 разів намагався прорватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 113 окупантів, з яких 83 – безповоротно. Наші захисники знищили один мотоцикл, 11 БпЛА та 7 укриттів особового складу окупантів. Також значно пошкоджено два укриття особового складу, чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки,

– розповіли у Генштабі.

До речі, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив в етері 24 Каналу, що найголовнішою на фронті для російського диктатора Володимира Путіна є Покровсько-Мирноградська агломерація. Там мета Росії – захопити місто Покровськ і рухатися далі на Костянтинівку, щоб закріпити контроль над усією Донецькою областю.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе, ще два бойових зіткнення тривають дотепер. Авіаційного удару зазнала Новоолександрівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 7 спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю, Успенівці, Білогір'ю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку загарбники 7 разів намагалися просунутися в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Оріхів зазнав авіаударів ворога.

На Придніпровському напрямку противник здійснив 3 безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.

