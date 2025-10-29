Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті на вечір 28 жовтня?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 2 штурмові дії окупантів. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів, при цьому скинув 21 керовану авіабомбу, здійснив 151 обстріл, з яких 7 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. 2 атаки досі тривають.
На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 5 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Досі у 4 локаціях бої продовжуються.
На Слов'янському напрямку ворог 6 разів намагався прорватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.
На Костянтинівському напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.
Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої не припиняються.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 113 окупантів, з яких 83 – безповоротно. Наші захисники знищили один мотоцикл, 11 БпЛА та 7 укриттів особового складу окупантів. Також значно пошкоджено два укриття особового складу, чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки,
– розповіли у Генштабі.
До речі, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив в етері 24 Каналу, що найголовнішою на фронті для російського диктатора Володимира Путіна є Покровсько-Мирноградська агломерація. Там мета Росії – захопити місто Покровськ і рухатися далі на Костянтинівку, щоб закріпити контроль над усією Донецькою областю.
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе, ще два бойових зіткнення тривають дотепер. Авіаційного удару зазнала Новоолександрівка.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 7 спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю, Успенівці, Білогір'ю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку загарбники 7 разів намагалися просунутися в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Оріхів зазнав авіаударів ворога.
На Придніпровському напрямку противник здійснив 3 безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.
Речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал розповів, що російські війська прорвалися на околиці Мирнограда, там тривають важкі вуличні бої. Сама ситуація на Покровському напрямку залишається досить складною.
За даними військових із 7 корпусу ДШВ у Покровську тривають міські бої. Російські війська не контролюють жодного району, а українські захисники активно протидіють окупантам і посилили оборону новими підрозділами.
Окрім того, 27 жовтня стало відомо, що ЗСУ зачистили від окупантів село Єгорівка на Дніпропетровщині, встановивши там прапор України. Під час операції було знищено десятки російських військових.