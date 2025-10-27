Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СтратКом Збройних Сил України.

Як захисники зачистили від ворога населений пункт?

Воїни 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області. Бійці встановили там прапор України.

Сили оборони знищили ворога: дивіться відео

Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул,

– кажуть військові.

Вони підкреслили, що внаслідок дій ЗСУ було знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього. Усі спроби ворога пробитися з оточення були відбиті.

Що відомо про втрати ворога?