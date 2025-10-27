Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СтратКом Збройних Сил України.
Дивіться також Росіяни цинічно атакували рейсовий автобус на Сумщині: захисники перехопили запис
Як захисники зачистили від ворога населений пункт?
Воїни 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку в Дніпропетровській області. Бійці встановили там прапор України.
Сили оборони знищили ворога: дивіться відео
Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул,
– кажуть військові.
Вони підкреслили, що внаслідок дій ЗСУ було знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього. Усі спроби ворога пробитися з оточення були відбиті.
Що відомо про втрати ворога?
До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу 26 жовтня втрати російської армії в особовому складі склали 800 загарбників.
Водночас з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 1 136 890 військових та тисячі техніки.
Крім того, На Донеччині росіяни спробували штурмувати позиції ЗСУ, але застрягли у болоті. Захисники України скористалися ситуацією та успішно відбили атаку.