Как защитники зачистили от врага населенный пункт?
Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских военных село Егоровка на Александровском направлении в Днепропетровской области. Бойцы установили там флаг Украины.
Россиян окружали, забрасывали гранатами, работали по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную,
– говорят военные.
Они подчеркнули, что в результате действий ВСУ были уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему. Все попытки врага пробиться из окружения были отбиты.
Что известно о потерях врага?
К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки 26 октября потери российской армии в личном составе составили 800 захватчиков.
В то же время с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 1 136 890 военных и тысячи техники.
Кроме того, В Донецкой области россияне попытались штурмовать позиции ВСУ, но застряли в болоте. Защитники Украины воспользовались ситуацией и успешно отбили атаку.