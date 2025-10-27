Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом Вооруженных Сил Украины.

Как защитники зачистили от врага населенный пункт?

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских военных село Егоровка на Александровском направлении в Днепропетровской области. Бойцы установили там флаг Украины.

Силы обороны уничтожили врага: смотрите видео

Россиян окружали, забрасывали гранатами, работали по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную,

– говорят военные.

Они подчеркнули, что в результате действий ВСУ были уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему. Все попытки врага пробиться из окружения были отбиты.

Что известно о потерях врага?