Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на технического блогера Сергея "Флеша".

Что известно о циничной атаке?

Российские оккупанты нанесли удар по рейсовому автобусу Сумы – Белополье в Сумской области беспилотником. Соответствующее видео перехватили украинские военные.

Атака россиян на автобус: смотрите видео

Я никогда не пишу эмоций к врагу, но какой же надо быть гнидой, чтобы атаковать рейсовый автобус,

– прокомментировал "Флеш".

В результате вражеского удара получили ранения двое детей.

Где в последнее время атаковал враг?