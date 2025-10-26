Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

К теме Месть врагу: защитники устроили "хлопок" на энергообъектах в Бердянске и Мелитополе

Что известно об атаке врага по Запорожскому району 26 октября?

По данным Ивана Федорова, в результате вражеского обстрела в Запорожском районе без электроснабжения остались более 1 700 абонентов.

Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью,

– подчеркнул начальник ОВА.

Также были повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки.

Последствия российской атаки по Запорожскому району / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Предварительно, обошлось без пострадавших.