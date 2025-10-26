Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Что известно об атаке врага по Запорожскому району 26 октября?
По данным Ивана Федорова, в результате вражеского обстрела в Запорожском районе без электроснабжения остались более 1 700 абонентов.
Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью,
– подчеркнул начальник ОВА.
Также были повреждены частные дома, спортивное заведение, хозяйственные постройки.
Последствия российской атаки по Запорожскому району / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова
Предварительно, обошлось без пострадавших.