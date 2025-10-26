Украинские дроны атаковали энергообъекты в Мелитополе и Бердянске Запорожской области. Об этом рассказал командир 422 батальона СБС Николай Колесник, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Мелитополе и Бердянске?

Командир объяснил, что целью атаки является обесточивание ряда военных объектов российской армии. По его словам, в результате удара ни одно гражданское лицо не пострадало.

Также Николай Колесник извинился перед украинцами, которые находятся в оккупации, за определенные неудобства. Военный уточнил, что задача защитников – оставить без электричества радиолокационные станции, средства РЭР, РЭБ, воинские части, места скопления оккупантов.

