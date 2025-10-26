Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что систематическое уничтожение таких станций может свидетельствовать о подготовке серьезной воздушно-ракетной операции. Он отметил, что эти удары прокладывают коридоры для атак авиации и ракет наземного базирования.
Смотрите также Украина получит до 150 самолетов Gripen, но есть несколько важных нюансов
Почему эта РЛС была важной для врага?
РЛС "Небо" имела дальность обнаружения в сотни километров и давала россиянам преимущество в воздухе. Такие станции позволяли противнику координировать работу зенитных систем и прикрывать тыловые районы. Ее уничтожение значительно усложняет для оккупантов организацию противовоздушной обороны на направлении.
Скорее всего, сейчас готовится серьезная воздушно-ракетная атака по тылам противника,
– сказал Свитан.
Он отметил, что партнеры Украины, вероятно, делятся разведданными для поиска и определения вражеских целей. На основе этих данных украинские силы применяют противорадиолокационные ракеты и другие средства поражения.
Как украинские силы усиливают давление на российскую ПВО?
После серии уничтоженных локаторов к операциям присоединились подразделения Сил специальных операций и СБУ. Они используют собственные средства поражения, тогда как авиация применяет противорадиолокационные ракеты HARM. Такой подход позволяет уничтожать системы ПВО россиян на большой глубине обороны.
Сейчас в воздух снова поднялись наши истребители и работают ракеты HARM по обнаруженным российским локаторам,
– пояснил военный эксперт.
Масштабные удары свидетельствуют о подготовке к новой операции. Уничтожение радаров открывает коридоры для ракет и авиации, уменьшая риски для украинских экипажей во время будущих атак. Свитан предположил, что активная фаза новых украинских ударов может начаться уже в ближайшие дни. Он отметил, что подготовка к таким операциям обычно длится не более трех суток, поэтому результаты могут быть заметны уже в понедельник.
Что известно о ночной атаке ГУР в Крыму и потери россиян:
- Ночью 26 октября спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" совершило удар беспилотниками по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Во время операции дроны поразили три радиолокационные станции врага – 96Л6 комплекса С-400 "Триумф", П-18 "Терек" и 55Ж6У "Небо-У", а также десантный катер "БК-16".
- В ГУР отметили, что дроны "мастерски уклонялись" от ракет российской ПВО. Опубликованные кадры подтверждают поражение всех целей, которые обеспечивали наблюдение за украинскими позициями в южном направлении.
- По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки ликвидировано еще 900 российских военных. Потери армии России с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 136 890 человек, более 11 тысяч танков, 23 тысяч бронемашин и 74 тысяч беспилотников.