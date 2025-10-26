Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что систематическое уничтожение таких станций может свидетельствовать о подготовке серьезной воздушно-ракетной операции. Он отметил, что эти удары прокладывают коридоры для атак авиации и ракет наземного базирования.

Почему эта РЛС была важной для врага?

РЛС "Небо" имела дальность обнаружения в сотни километров и давала россиянам преимущество в воздухе. Такие станции позволяли противнику координировать работу зенитных систем и прикрывать тыловые районы. Ее уничтожение значительно усложняет для оккупантов организацию противовоздушной обороны на направлении.

Скорее всего, сейчас готовится серьезная воздушно-ракетная атака по тылам противника,

– сказал Свитан.

Он отметил, что партнеры Украины, вероятно, делятся разведданными для поиска и определения вражеских целей. На основе этих данных украинские силы применяют противорадиолокационные ракеты и другие средства поражения.

Как украинские силы усиливают давление на российскую ПВО?

После серии уничтоженных локаторов к операциям присоединились подразделения Сил специальных операций и СБУ. Они используют собственные средства поражения, тогда как авиация применяет противорадиолокационные ракеты HARM. Такой подход позволяет уничтожать системы ПВО россиян на большой глубине обороны.

Сейчас в воздух снова поднялись наши истребители и работают ракеты HARM по обнаруженным российским локаторам,

– пояснил военный эксперт.

Масштабные удары свидетельствуют о подготовке к новой операции. Уничтожение радаров открывает коридоры для ракет и авиации, уменьшая риски для украинских экипажей во время будущих атак. Свитан предположил, что активная фаза новых украинских ударов может начаться уже в ближайшие дни. Он отметил, что подготовка к таким операциям обычно длится не более трех суток, поэтому результаты могут быть заметны уже в понедельник.

