24 октября украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области от российских оккупантов. в результате успешной операции было уничтожено до сотни врагов. В селе защитники провели зачистку, нескольких россиян удалось взять в плен.

Представитель бригады ВСУ, действующей на севере Харьковщины, рассказал о потерях оккупантов. По его словам, Россия потеряла не менее 15 тысяч убитыми в бою на Волчанском направлении с мая 2024 года.