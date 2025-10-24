Бойцы рассказали, что Торское разделили на зоны, которые отдельно проходили и закреплялись. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 425-го штурмового полка "Скала".

Как освобождали Торское?

Полк обнародовал видео с комментариями украинских военных и пленных оккупантов.

Полк "Скала" полностью зачистил от врага населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Протяженность Торского – почти девять километров,

– говорится в сюжете.

Отмечают, что удалось уничтожить до сотни оккупантов.

Военные рассказали, что разделили Торское на несколько секторов, каждый из которых отдельно проходили и закреплялись. Кроме того, подразделение "Скала" в течение двух недель сдерживало попытки российских войск продвинуться в направлении Лимана.

Точная продолжительность зачистки в сюжете не уточняется. В то же время сообщается, что украинским военным удалось взять в плен российских солдат.

