Бійці розповіли, що Торське розділили на зони, які окремо проходили і закріплялися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення 425-ого штурмового полку "Скеля".
Як звільняли Торське?
Полк оприлюднив відео із коментарями українських військових та полонених окупантів.
Полк "Скеля" повністю зачистив від ворога населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Протяжність Торського – майже дев'ять кілометрів,
– йдеться у сюжеті.
Зазначають, що вдалося знищити до сотні окупантів.
Військові розповіли, що розділили Торське на кілька секторів, кожен із яких окремо проходили та закріплювалися. Крім того, підрозділ "Скеля" протягом двох тижнів стримував спроби російських військ просунутися в напрямку Лимана.
Точна тривалість зачистки у сюжеті не уточнюється. Водночас повідомляється, що українським військовим вдалося взяти в полон російських солдатів.
Яка ситуація на Донеччині?
Військовий в ефірі 24 Каналу зазначив, що на Добропільському напрямку українські підрозділи зачистили більшу частину території, але бої тривають. Російські війська діють малими групами, намагаючись проникати між українськими позиціями. Вони рухаються по одному або двоє, обходять активні точки оборони й атакують із тилу.
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Сили оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру на Донеччині. А російська армія просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині – поблизу Гродівки та Володимирівки. Також ворог має успіхи на Запоріжжі – просування біля Степногірська.