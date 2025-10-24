У ЗСУ успіхи на Донеччині, Росія має кілька просувань: мапа DeepState за 24 жовтня

Водночас на одному із напрямків українська армія їх відкинула. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як змінилася карта фронту?
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вранці 24 жовтня. За їхніми даними, армія Росії три просування та зазнала однієї невдачі.
Так, Сили оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру на Донеччині.
А російська армія просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині – поблизу Гродівки та Володимирівки.
Також Росія має просування на Запоріжжі біля Степногірська.
Ситуація на фронті: останні новини
Напередодні, 23 жовтня, аналітики DeepState повідомляли, що російська армія просунулася біля Вербового, Степового та Новогригорівки.
За цю ж добу на фронті зафіксували 120 бойових зіткнень. Окрім того, Росія завдала 90 авіаударів, скинула 184 КАБи, здійснила 4 987 обстрілів та залучила для ураження 6 688 дронів-камікадзе.
А 22 жовтня Генштаб повідомляв, що українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині, взявши в полон понад 50 окупантів. Саме про просування біля цього населеного пункту писали у DeepState 24 жовтня.