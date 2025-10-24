За добу на передовій відбулося 120 бойових зіткнень. Противник 90 разів обстріляв позиції та населені пункти з авіації та 4 987 – з артилерії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав три удари керованими авіабомбами та здійснив 210 обстрілів, 6 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російська армія намагалася прорватися 11 разів біля Вовчанська, Кам’янки, а також у напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Штурмові дії окупантів відбиті в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів, намагався вклинитися в оборону поблизу Надії, Новоселівки, Зарічного та Шандриголового.

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили 14 просувань росіян біля Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

На Костянтинівському напрямку сталося 12 ворожих атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки.

На Покровському напрямку захисникам вдалося зупинили 39 штурмових дій ворога поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне.

На Олександрівському напрямку за добу було 14 атак окупантів у районах Філії, Соснівки, Новоєгорівки, Орестополя, Павлівки, Калинівського та в напрямку Привілля.

На Оріхівському напрямку українська армія відбила три атаки противника в районах Степового, Степногірська і Плавнів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

