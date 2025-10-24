Вороже військо також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 24 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно сягають:

  • Особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб,
  • танків – 11 283 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 458 (+5);
  • артилерійських систем – 33 972 (+34);
  • РСЗВ – 1 526 (+1);
  • засобів ППО – 1 230 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440);
  • крилатих ракет – 3 880 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 356 (+128);
  • спеціальної техніки – 3 981 (+0).


Втрати ворога на 24 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах ВПК Росії. У ніч на 23 жовтня ЗСУ здійснили ураження стратегічного об'єкта противника, задіяного у забезпеченні збройних сил Росії. Ідеться про нафтопереробний завод "Рязанський".

  • Крім того, тої ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили і склад боєприпасів росіян в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. В Генштабі вказували, що відповідно до наявної інформації, ціль знищено. Там спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

  • Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ вкотре успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Цього разу спеціалісти "відмінусували" 2 легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.

  • До слова, протягом 22 жовтня втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 626 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 16 ракет та 106 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.