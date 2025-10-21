Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Які літаки знищила СБУ на ТОТ?

Як ідеться в дописі, це були два легкомоторні літаки.

Судна перехоплювали українські далекобійні дрони, та спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вкотре успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях.

Цього разу наші спеціалісти "відмінусували" два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. Така робота з "розчищення" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!

– акцентували в Службі.